Стала известна причина смерти актрисы Федоровой из «Следа» и «Интернов»

«В 2025 году, 16 мая, мы отметили мамин девяностолетний юбилей. Она сама захотела, чтобы пришли гости, люди, с которыми она была близка в последние годы. И после юбилея она стала чаще болеть, хуже себя чувствовала. Но продолжала жить одна, сама справлялась с бытом. В декабре к ней приезжали внучка с женихом и другом, мама накрыла для них стол, она очень любила готовить. А потом начала очень резко сдавать. Сегодня ровно месяц, как я отвезла маму в реанимацию. С 12 января она была там. И моя дочка успела приехать. Мама была на ИВЛ. Я надеюсь, мама нас слышала, когда мы разговаривали с ней», — поделилась дочь актрисы.