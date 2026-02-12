Стала известна причина смерти актрисы Федоровой из «Следа» и «Интернов»

Актриса Галина Федорова, известная по сериалам «Интерны», «Папины дочки» и другим проектам, умерла 29 января. В беседе с aif.ru ее дочь Евгения Бордзиловская рассказала, что врачи до последнего пытались спасти актрису.
«В 2025 году, 16 мая, мы отметили мамин девяностолетний юбилей. Она сама захотела, чтобы пришли гости, люди, с которыми она была близка в последние годы. И после юбилея она стала чаще болеть, хуже себя чувствовала. Но продолжала жить одна, сама справлялась с бытом. В декабре к ней приезжали внучка с женихом и другом, мама накрыла для них стол, она очень любила готовить. А потом начала очень резко сдавать. Сегодня ровно месяц, как я отвезла маму в реанимацию. С 12 января она была там. И моя дочка успела приехать. Мама была на ИВЛ. Я надеюсь, мама нас слышала, когда мы разговаривали с ней», — поделилась дочь актрисы.
Галина Федорова служила в Рязанском театре драмы с 1963 по 1991 год. В большое кино она пришла в начале 2000-х и снялась в 35 проектах, в том числе, в главной роли в фильме «Русские бабы». Также она участвовала в сериалах «Адвокат», «След», «Райские яблочки», «Закон и порядок», «Час Волкова», «Кремлевские курсанты», «Дальнобойщики», «Москва. Три вокзала», «Интерны» и «Парижане» с Пьером Ришаром.