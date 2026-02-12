Вашингтон
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В СКФУ открыли кинолабораторию для подготовки кадров в сфере кино

Как уточнили в вузе, она состоит из телестудии медиацентра, подкаст-студии, коворкинга и арт-пространства
Домашний кинотеатр
Домашний кинотеатрИсточник: Unsplash

СТАВРОПОЛЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) открыл кинолабораторию «СКФУмедиа» на базе Высшей школы креативных индустрий (ВШКИ) и студенческого медиацентра для подготовки кадров в сфере кино. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

«Развитие креативных индустрий — это прямой путь к раскрытию человеческого капитала, созданию новых высокотехнологичных рабочих мест и усилению культурного суверенитета регионов. Запуск кинолаборатории — это наш вклад в формирование на Ставрополье полноценного креативного кластера. Мы сознательно развиваем инновационные образовательные форматы, которые позволяют интегрировать учебный процесс в индустрию, давая студентам бесценный опыт реальной практической работы», — передает пресс-служба слова ректора СКФУ, профессора Татьяны Шебзуховой.

Как уточнили в вузе, кинолаборатория состоит из телестудии медиацентра, подкаст-студии, коворкинга и арт-пространства, а коллектив из ученых-историков, приглашенного режиссера, студентов-актеров и медиаволонтеров. Планируется, что в полном цикле производства будут задействованы студенты разных направлений.

«Для нас ключевым является практико-ориентированный подход. Лаборатория — это площадка, где теория сразу превращается в практику. Студенты получают не абстрактные знания, а конкретные навыки командной работы, учатся решать реальные производственные и творческие задачи. Это возможность самореализации и профессионального старта еще в стенах университета», — цитирует также пресс-служба директора ВШКИ СКФУ Алену Садыкову.

В пресс-службе добавили, что у кинолаборатории уже есть договоренности о сотрудничестве с профессиональными режиссерами и индустриальными партнерами, включая Ставропольский академический театр драмы им. М. Ю. Лермонтова. А коллектив лаборатории приступил к съемкам своего первого игрового короткометражного фильма на историческую тему. В перспективе кинолаборатория сосредоточится на создании фильмов, направленных на раскрытие исторической правды, популяризацию науки и традиционных ценностей.