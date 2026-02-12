В СКФУ открыли кинолабораторию для подготовки кадров в сфере кино

В пресс-службе добавили, что у кинолаборатории уже есть договоренности о сотрудничестве с профессиональными режиссерами и индустриальными партнерами, включая Ставропольский академический театр драмы им. М. Ю. Лермонтова. А коллектив лаборатории приступил к съемкам своего первого игрового короткометражного фильма на историческую тему. В перспективе кинолаборатория сосредоточится на создании фильмов, направленных на раскрытие исторической правды, популяризацию науки и традиционных ценностей.