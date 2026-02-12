«Анджелина Джоли, должно быть, лопнула от смеха», «Нам нравится, когда Брэд Питт выглядит сексуально, а не как-то иначе», «Питт ни в коем случае не должен был надевать парик, как такое вообще могло произойти?» — покомментировали трейлер поклонники артиста.