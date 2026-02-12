Вашингтон
Образ Брэда Питта из культового фильма высмеяли за нелепый парик и усы

Накануне был показан первый трейлер фильма «Приключения Клиффа Бута» с участием голливудского актера

На Супербоуле 8 февраля Netflix представил первый тизер фильма «Приключения Клиффа Бута» — спин-оффа хита Тарантино «Однажды… в Голливуде». Брэд Питт вернулся к роли каскадера-неудачника, за которую взял «Оскар» в 2020 году.

Брэд Питт на съемках фильма «Приключения Клиффа Бута»
Брэд Питт на съемках фильма «Приключения Клиффа Бута»Источник: Legion-Media.ru

62-летний актер на кадрах из фильма предстал в стиле 70-х: длинный парик со светлыми локонами, густые усы, ретро-очки. Данный образ быстро стал мемом в соцсетях.

«Анджелина Джоли, должно быть, лопнула от смеха», «Нам нравится, когда Брэд Питт выглядит сексуально, а не как-то иначе», «Питт ни в коем случае не должен был надевать парик, как такое вообще могло произойти?» — покомментировали трейлер поклонники артиста.

В «Приключениях Клиффа Бута» Питт станет «решалой» голливудской киностудии. Действие новой картины происходит в 1970-х годах, спустя некоторое время после событий, которые были показаны в «Однажды… в Голливуде».

Сценарий к фильму «Приключения Клиффа Бута» написал Квентин Тарантино, снявший «Однажды… в Голливуде», а режиссером стал Дэвид Финчер.