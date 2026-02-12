Вашингтон
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Умерла актриса из «Интернов» и «Папиных дочек» Галина Федорова

На 91-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР Галина Федорова, известная по ролям в сериалах «Интерны» и «Папины дочки»
Умерла актриса из «Интернов» и «Папиных дочек» Галина Федорова
Умерла актриса из «Интернов» и «Папиных дочек» Галина ФедороваИсточник: www_aif_ru

Умерла Галина Андриановна Федорова, советская и российская актриса театра и кино, сыгравшая роли в популярных сериалах «Интерны» и «Папины дочки».

Знаменитость была заслуженной артисткой РСФСР и долгие годы служила в Рязанском театре драмы, где с 1963 по 1991 год создала десятки ярких сценических образов. С 2003 года актриса активно снималась в кино и телесериалах, включая драму «Русские бабы», сериалы «Интерны» и «Папины дочки», а также другие проекты российской телеиндустрии.

Поклонники ее таланта запомнят ее не только по экранным работам, но и по живому общению с коллегами. Галина Федорова также работала кастинг-директором «Мосфильма» в Рязанской области и помогала множеству актеров получить свои первые роли.

Коллеги отмечают ее преданность театру, доброту и отзывчивость. Галина Андриановна была активным членом творческого сообщества, возглавляла профсоюзную организацию театра драмы и участвовала в военно-патриотической работе в Рязанском отделении Союза театральных деятелей РФ.

Провести актрису в последний путь можно будет 2 февраля в 10 часов в церкви Бориса и Глеба в Рязани.