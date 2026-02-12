Умерла актриса из «Интернов» и «Папиных дочек» Галина Федорова

Умерла Галина Андриановна Федорова, советская и российская актриса театра и кино, сыгравшая роли в популярных сериалах «Интерны» и «Папины дочки».
Знаменитость была заслуженной артисткой РСФСР и долгие годы служила в Рязанском театре драмы, где с 1963 по 1991 год создала десятки ярких сценических образов. С 2003 года актриса активно снималась в кино и телесериалах, включая драму «Русские бабы», сериалы «Интерны» и «Папины дочки», а также другие проекты российской телеиндустрии.
Поклонники ее таланта запомнят ее не только по экранным работам, но и по живому общению с коллегами. Галина Федорова также работала кастинг-директором «Мосфильма» в Рязанской области и помогала множеству актеров получить свои первые роли.
Коллеги отмечают ее преданность театру, доброту и отзывчивость. Галина Андриановна была активным членом творческого сообщества, возглавляла профсоюзную организацию театра драмы и участвовала в военно-патриотической работе в Рязанском отделении Союза театральных деятелей РФ.
Провести актрису в последний путь можно будет 2 февраля в 10 часов в церкви Бориса и Глеба в Рязани.