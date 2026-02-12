Умерла актриса из «Интернов» и «Папиных дочек» Галина Федорова

Знаменитость была заслуженной артисткой РСФСР и долгие годы служила в Рязанском театре драмы, где с 1963 по 1991 год создала десятки ярких сценических образов. С 2003 года актриса активно снималась в кино и телесериалах, включая драму «Русские бабы», сериалы «Интерны» и «Папины дочки», а также другие проекты российской телеиндустрии.