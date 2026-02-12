Близкие показали фото звезды «Бухты Доусона» Джеймса Ван Дер Бика перед смертью

Напомним, что Джеймс Ван Дер Бик боролся с раком третьей стадии с августа 2023 года, стараясь сохранять диагноз в секрете. Лишь в ноябре 2024-го он подтвердил журналу People, что болен, объяснив решение тем, что таблоиды готовили публикацию без его согласия. Актёр скончался 11 февраля от колоректального рака в возрасте 48 лет.