Близкие показали фото звезды «Бухты Доусона» Джеймса Ван Дер Бика перед смертью

Близкие показали трогательные фото актера в последние дни его жизни
Стейси Кейблер c Джеймсом Ван Дер Биком / фото: соцсети
Стейси Кейблер c Джеймсом Ван Дер Биком / фото: соцсети

Актер Джеймс Ван Дер Бик, известный по роли в сериале «Бухта Доусона», последние дни своей жизни провел в окружении родных и близких. Друзья и коллеги впервые показали личные снимки, сделанные в этот период с артистом, сообщает Life.ru.

Актриса и звезда рестлинга Стейси Киблер поделилась совместной фотографией, на которой 48-летний актер запечатлен в инвалидном кресле. Джеймс выглядит изможденным, но сохраняет присутствие духа. Киблер отметила, что ее коллега был «невероятным мужем» для своей супруги и «выдающимся отцом» для шестерых их детей.

«Проводить эти последние дни с тобой было истинным даром от Бога», — написала Стейси.

Дизайнер Эрин Фетерстон также рассказала, что находилась рядом с актером в его последние дни. Она опубликовала серию кадров, включая трогательный снимок, где держит умирающего Джеймса за руку. Фетерстон пообещала не оставлять семью Ван Дер Бика после его смерти.

Эрин Фетерстон c Джеймсом Ван Дер Биком / фото: соцсети
Эрин Фетерстон c Джеймсом Ван Дер Биком / фото: соцсети

«Брат Джеймс, тебя любил весь мир, но для нас ты был дядей Джеймсом», — написала дизайнер.

Напомним, что Джеймс Ван Дер Бик боролся с раком третьей стадии с августа 2023 года, стараясь сохранять диагноз в секрете. Лишь в ноябре 2024-го он подтвердил журналу People, что болен, объяснив решение тем, что таблоиды готовили публикацию без его согласия. Актёр скончался 11 февраля от колоректального рака в возрасте 48 лет.

Помимо «Бухты Доусона», артист снимался в таких фильмах и сериалах, как «Плохой парень и я», «День труда», «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар», «Как я встретил вашу маму», «Очень страшное кино», «Студенческая команда».