Близкие показали фото звезды «Бухты Доусона» Джеймса Ван Дер Бика перед смертью

Актер Джеймс Ван Дер Бик, известный по роли в сериале «Бухта Доусона», последние дни своей жизни провел в окружении родных и близких. Друзья и коллеги впервые показали личные снимки, сделанные в этот период с артистом, сообщает Life.ru.
Актриса и звезда рестлинга Стейси Киблер поделилась совместной фотографией, на которой 48-летний актер запечатлен в инвалидном кресле. Джеймс выглядит изможденным, но сохраняет присутствие духа. Киблер отметила, что ее коллега был «невероятным мужем» для своей супруги и «выдающимся отцом» для шестерых их детей.
«Проводить эти последние дни с тобой было истинным даром от Бога», — написала Стейси.
Дизайнер Эрин Фетерстон также рассказала, что находилась рядом с актером в его последние дни. Она опубликовала серию кадров, включая трогательный снимок, где держит умирающего Джеймса за руку. Фетерстон пообещала не оставлять семью Ван Дер Бика после его смерти.
«Брат Джеймс, тебя любил весь мир, но для нас ты был дядей Джеймсом», — написала дизайнер.
Напомним, что Джеймс Ван Дер Бик боролся с раком третьей стадии с августа 2023 года, стараясь сохранять диагноз в секрете. Лишь в ноябре 2024-го он подтвердил журналу People, что болен, объяснив решение тем, что таблоиды готовили публикацию без его согласия. Актёр скончался 11 февраля от колоректального рака в возрасте 48 лет.
Помимо «Бухты Доусона», артист снимался в таких фильмах и сериалах, как «Плохой парень и я», «День труда», «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар», «Как я встретил вашу маму», «Очень страшное кино», «Студенческая команда».