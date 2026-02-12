Сарик Андреасян назвал главный показатель успеха фильма

Ранее Андреасян заявил, что не считает нужным оправдываться за частое участие супруги Лизы Моряк в его проектах, поскольку «пул любимых артистов» есть у каждого режиссера. Он подчеркнул, что во время работы над фильмами воспринимает Моряк как актрису, а не как жену.