«Равиоли Оли» (2026) — российская комедия с Ольгой Бузовой, Владимиром Яглычем, Максимом Лагашкиным и другими звездами, в которой гламурная жизнь в которой гламурная жизнь резко контрастирует с суровой провинциальной реальностью. По сюжету звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова неожиданно становится хозяйкой убыточного пельменного завода в городке с говорящим названием Нижние Теплышки. В авантюру ее втягивает «жених» Генрих, однако позже выясняется, что он обычный аферист. План у Оли простой: поскорее избавиться от бесперспективного бизнеса и забыть о нем навсегда. Но поездка в Нижние Теплышки, знакомство с местными жителями и особенно с инженером завода Антоном меняют ее взгляды и запускают цепочку комичных и трогательных событий.
В статье рассказываем, как снимали «Равиоли Оли», с какими сложностями столкнулась съемочная группа и какие интересные детали остались за кадром.
Особенности съемочного процесса
Съемки фильма стартовали осенью 2024 года. Для Ольги Бузовой — это первая актерская роль в полнометражном кино.
Фильм отчасти автобиографичен
Образ главной героини во многом перекликается с реальной жизнью Ольги Бузовой. По сути, актрисе не пришлось «играть» — она примерила на себя узнаваемый публичный образ, знакомый зрителям по телевидению и соцсетям. В сценарии заложено множество ироничных шуток и отсылок к ее карьере, громким романам и статусу звезды шоу-бизнеса. Благодаря этому фильм постоянно балансирует между художественным вымыслом и реальностью, делая историю особенно живой и самоироничной.
Съемки проходили в разных локациях
Работа над фильмом велась не только в павильонах, но и на реальном пищевом производстве. Действующие цеха пельменного завода специально адаптировали под задачи съемок, чтобы показать быт провинциального предприятия максимально достоверно.
Часть сцен снимали на натуре в городском округе Солнечногорск. В кадр попали ДК «Метролог», который для фильма «переквалифицировали» в аэропорт, а также гостиница в Ржавках, ставшая одной из ключевых локаций истории.
Актеры много импровизировали
Комедийные сцены с участием Ольги Бузовой и Вольфганга Черни во многом рождались прямо на площадке. Актеры часто отходили от сценария, добавляя реплики и реакции уже в процессе съемок. Такая импровизация помогла сделать диалоги более живыми и органичными, а также ярче подчеркнуть контраст между наивной героиней и опытным мошенником.
Кастинг в проект был сложным
Подбор актерского состава занял немало времени и сил. На одну из ключевых ролей, которая в итоге досталась Владимиру Яглычу, рассматривались десятки кандидатов — среди них были одни из самых востребованных актёров страны. Создателям было важно найти артиста, способного органично вписаться в комедийный жанр и при этом сохранить драматическую глубину персонажа.
В картине использовались оригинальные музыкальные композиции
Музыкальное сопровождение фильма создавалось специально под проект. Для «Равиоли Оли» были написаны оригинальные композиции, усиливающие комедийное настроение и эмоциональные акценты сцен. Отдельным элементом саундтрека стал трек в исполнении Ольги Бузовой — именно он звучит в финальных титрах картины.
Кто сыграл в фильме «Равиоли Оли»
Помимо Ольги Бузовой и Владимира Яглыча, в съемках приняли участие и другие известные актеры:
Вольфганг Черни — Вадим;
Максим Лагашкин — мэр;
Ева Смирнова — Рита;
Марина Федункив — Рая;
Эвелина Бледанс — гадалка;
Ольга Виниченко — Юля.