«Равиоли Оли» (2026) — российская комедия с Ольгой Бузовой, Владимиром Яглычем, Максимом Лагашкиным и другими звездами, в которой гламурная жизнь в которой гламурная жизнь резко контрастирует с суровой провинциальной реальностью. По сюжету звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова неожиданно становится хозяйкой убыточного пельменного завода в городке с говорящим названием Нижние Теплышки. В авантюру ее втягивает «жених» Генрих, однако позже выясняется, что он обычный аферист. План у Оли простой: поскорее избавиться от бесперспективного бизнеса и забыть о нем навсегда. Но поездка в Нижние Теплышки, знакомство с местными жителями и особенно с инженером завода Антоном меняют ее взгляды и запускают цепочку комичных и трогательных событий.