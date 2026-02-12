Наряды Бальдони и Лайвли на суде о домогательствах всколыхнули общественность

В Нью-Йорке началось слушание по обвинению Бальдони в харрасменте. В жалобе Лайвли заявила, что он и генеральный директор его продюсерской компании Wayfarer Джейми Хит вели себя «неподобающим образом» с ней и другими актерами во время съемок фильма «Все закончится на нас». Сам мужчина вину отрицает и даже подал встречный иск к партнерше, которая якобы критиковала его внешность во время работы.