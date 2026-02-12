Павел Деревянко назвал «кошмаром» мужчин, не платящих алименты

Актер Павел Деревянко, известный по ролям в «Беспринципных» и десятках других проектов, пришел на премьеру и неожиданно заговорил о проблеме алиментов. Исполнитель, который сам воспитывает двух дочерей, признался: он до сих пор не может прийти в себя от масштабов проблемы невыплаты алиментов, пишет Пятый канал.
Артист рассказал, что, когда впервые столкнулся с этой темой, испытал настоящий шок. По его словам, много мужчин не просто уклоняются от содержания детей, но и воспринимают это как абсолютную норму. Актер подчеркнул, что для него такая позиция немыслима и он относится к ней крайне негативно.
Артист назвал ситуацию диким кошмаром и признался, что искренне не понимает, как можно добровольно бросать собственных детей без финансовой поддержки.
