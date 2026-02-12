Вашингтон
Павел Деревянко назвал «кошмаром» мужчин, не платящих алименты

Актер Павел Деревянко, воспитывающий двоих дочерей, признался, что не понимает, как можно бросать собственных детей без поддержки
Павел Деревянко с дочками на премьере фильма «Кто-то должен умереть», фото: пресс-служба
Павел Деревянко с дочками на премьере фильма «Кто-то должен умереть», фото: пресс-служба

Актер Павел Деревянко, известный по ролям в «Беспринципных» и десятках других проектов, пришел на премьеру и неожиданно заговорил о проблеме алиментов. Исполнитель, который сам воспитывает двух дочерей, признался: он до сих пор не может прийти в себя от масштабов проблемы невыплаты алиментов, пишет Пятый канал.

Артист рассказал, что, когда впервые столкнулся с этой темой, испытал настоящий шок. По его словам, много мужчин не просто уклоняются от содержания детей, но и воспринимают это как абсолютную норму. Актер подчеркнул, что для него такая позиция немыслима и он относится к ней крайне негативно.

Артист назвал ситуацию диким кошмаром и признался, что искренне не понимает, как можно добровольно бросать собственных детей без финансовой поддержки.

Ранее Павел Деревянко стал крестным отцом сына звезды «Вампиров средней полосы».