Павел Деревянко назвал «кошмаром» мужчин, не платящих алименты

Артист рассказал, что, когда впервые столкнулся с этой темой, испытал настоящий шок. По его словам, много мужчин не просто уклоняются от содержания детей, но и воспринимают это как абсолютную норму. Актер подчеркнул, что для него такая позиция немыслима и он относится к ней крайне негативно.