Звезда «Сладкой жизни» обнажила живот, показав результаты похудения

Звезда сериала «Сладкая жизнь» Мария Шумакова обнажила живот, похваставшись результатами похудения. Актриса снялась перед зеркалом и опубликовала фото в Telegram-канале. Для сравнения артистка показала, как выглядела через месяц после родов.
«Сонная, лохматая вижу пресс на горизонте. Вот все-таки тренировки даром не проходят. Тренируюсь 30-40 минут интенсивно 4 раза в неделю, чуть потеплеет начну бегать еще. Есть с чем сравнить. На первом фото — месяц после родов, килограммов 85, наверное», — отметила она.
Актриса в апреле 2024 года родила первенца Леонида от PR-агента Вячеслава Гусева. За это время она смогла похудеть на 30 килограммов. Звезда уже довольна результатом, но продолжает работать над качеством тела.
Ранее звезда «Сладкой жизни» снялась в платье с глубоким декольте после похудения на 30 кг.