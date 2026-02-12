Звезда «Сладкой жизни» обнажила живот, показав результаты похудения

«Сонная, лохматая вижу пресс на горизонте. Вот все-таки тренировки даром не проходят. Тренируюсь 30-40 минут интенсивно 4 раза в неделю, чуть потеплеет начну бегать еще. Есть с чем сравнить. На первом фото — месяц после родов, килограммов 85, наверное», — отметила она.