Звезда «Клона» разделась на камеру до белья

Актриса Джованна Антонелли, сыгравшая в «Клоне» главную героиню Жади, разделась на камеру до белья. 49-летняя звезда позировала в откровенном образе в студии и поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами с фотосессии. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Знаменитость подчеркивала, что довольна своим внешним видом и не отказывается от подобных съемок. По словам артистки, она с годами обрела такую уверенность в себе.
Звезда рассказывала журналистам, что в ее жизни постоянно присутствует спорт. Актриса каждый день стоит в планке и несколько раз в неделю занимается с персональным тренером, чтобы поддерживать тело в тонусе. А также знаменитость ведет здоровый образ жизни и старается есть только полезную еду, отказавшись от любимой «запрещенки» ради фигуры.
Артистка признавалась, что любит публиковать фото в купальниках и откровенных нарядах, демонстрируя результаты своего труда. По мнению Антонелли, она имеет право гордиться собой.
Ранее Джованна Антонелли снялась в мокром бикини.