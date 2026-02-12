Вашингтон
Звезда «СашиТани» о двух разводах к 30 годам: «Семья — это не для всех»

Актриса Анастасия Уколова призналась, что в браках не ощущала себя счастливой
Анастасия Уколова на премьере сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается», фото: пресс-служба
Анастасия Уколова на премьере сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается», фото: пресс-служба

Звезда сериала «СашаТаня» Анастасия Уколова высказалась о своих двух разводах к 30 годам. Актриса призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что мечтает о семье, но не готова быть в отношениях, в которых нет спокойствия. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Если вы про мои два развода, то я считаю, что плохо оставаться в тех отношениях, где тебе трудно, и ты не чувствуешь себя на своем месте, спокойным, счастливым. Брак — это те же длительные отношения, только зафиксированные. Люди встречаются и расстаются. Женятся и разводятся. Конечно, хочется семью раз и навсегда. Но я уже не питаю иллюзий на этот счет. Думаю, что не для всех это приготовлено. А может просто еще было не мое время», — ответила артистка на вопрос подписчика.

Ранее Анастасия Уколова показала, как отдыхает на «Черепашьем острове».