Екатерина Вилкова показала дочь от звезды «Не родись красивой» в день ее 14-летия

Актриса Екатерина Вилкова опубликовала фото с дочерью в день ее рождения
Екатерина Вилкова с дочерью / фото: соцсети
Екатерина Вилкова с дочерью / фото: соцсети

Актриса Екатерина Вилкова поделилась редкими фото с дочерью от звезды «Не родись красивой» Ильи Любимова в день ее рождения. Павле исполнилось 14 лет. Артистка посвятила имениннице трогательный пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Все! Мы за паспортом! Как быстро ты выросла, моя малышка. Люблю. Навсегда», — написала знаменитость.

У актеров двое общих детей: помимо дочери, они растят 11-летнего сына Петра. Артист признавался, что воспитывает их в христианской традиции. По мнению Любимова, дети на интуитивном уровне понимают некоторые религиозные вещи лучше, чем он. Павла и Петр регулярно причащаются вместе с родителями, но «без фанатизма». Актер уверен, что дочери и сыну не нужно навязывать религию, и по мере взросления они смогут сами решить, «продолжать общение с Богом» или нет.

Ранее Екатерина Вилкова пробежалась в бикини по пляжу.