Юлия Хлынина станет новой Каменской в перезагрузке культового сериала: первые кадры

В новой экранизации романов Александры Марининой главную роль исполнит звезда «Метода»
Юлия Хлынина на съемках сериала «Каменская. Перезагрузка»
Юлия Хлынина на съемках сериала «Каменская. Перезагрузка»

В Подмосковье начались съемки детективного сериала «Каменская. Перезагрузка». Проект станет свежим прочтением романов Александры Марининой — со старыми героями, но в исполнении новых актеров.

Роль Анастасии Каменской — одного из лучших оперативников Петровки, 38 — в новом сериале исполнит звезда «Метода» и «Подслушано в Рыбинске» Юлия Хлынина. Актриса подчеркивает: ее Каменская — «это не попытка повторить старое, а стремление найти сегодняшнее звучание знакомой истории».

Юлия Хлынина на съемках сериала «Каменская. Перезагрузка»
Юлия Хлынина на съемках сериала «Каменская. Перезагрузка»

«Новая Каменская — отдельный персонаж: типичный миллениал, увлеченный работой, живущий в ритме кофе и цифровой реальности, интровертный и порой неудобный в общении», — рассказывает Хлынина.

В «Перезагрузке» появятся и другие, хорошо знакомые зрителям и читателям, герои из книг Марининой: «Колобка» сыграет Виталий Коваленко, Короткова — Дмитрий Куличков, Лесникова — Павел Попов, а Чистякова — Павел Артемьев. Также в проекте заняты Светлана Колпакова, Ирина Розанова, Сергей Чонишвили, Марина Петренко, Максим Стоянов, Евгений Харитонов и другие.

Юлия Хлынина в сериале «Каменская. Перезагрузка»
Юлия Хлынина в сериале «Каменская. Перезагрузка»
Дмитрий Куличков в сериале «Каменская. Перезагрузка»
Дмитрий Куличков в сериале «Каменская. Перезагрузка»
Евгений Харитонов в сериале «Каменская. Перезагрузка»
Евгений Харитонов в сериале «Каменская. Перезагрузка»

Режиссером сериала стал Кирилл Плетнев. Генеральным продюсером выступает Валерий Тодоровский, больше 25 лет назад запустивший оригинальную «Каменскую» с Еленой Яковлевой в главной роли.

«Говорят, нельзя дважды войти в одну и ту же реку, но я попробую, — делится Тодоровский. — Важно сохранить главное — сочетание хорошего, качественного детектива с яркими, живыми, харизматичными героями».

Дмитрий Куличков, Павел Попов, Кирилл Плетнев и Юлия Хлынина на съемках сериала «Каменская. Перезагрузка»
Дмитрий Куличков, Павел Попов, Кирилл Плетнев и Юлия Хлынина на съемках сериала «Каменская. Перезагрузка»

Первые съемочные смены проекта прошли в заснеженном Сергиевом Посаде. Дата выхода проекта пока неизвестно. Цифровая премьера сериала «Каменская. Перезагрузка» состоится в онлайн-кинотеатре Premier, а телевизионная — в эфире канала «Россия».