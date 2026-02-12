В Подмосковье начались съемки детективного сериала «Каменская. Перезагрузка». Проект станет свежим прочтением романов Александры Марининой — со старыми героями, но в исполнении новых актеров.
Роль Анастасии Каменской — одного из лучших оперативников Петровки, 38 — в новом сериале исполнит звезда «Метода» и «Подслушано в Рыбинске» Юлия Хлынина. Актриса подчеркивает: ее Каменская — «это не попытка повторить старое, а стремление найти сегодняшнее звучание знакомой истории».
«Новая Каменская — отдельный персонаж: типичный миллениал, увлеченный работой, живущий в ритме кофе и цифровой реальности, интровертный и порой неудобный в общении», — рассказывает Хлынина.
В «Перезагрузке» появятся и другие, хорошо знакомые зрителям и читателям, герои из книг Марининой: «Колобка» сыграет Виталий Коваленко, Короткова — Дмитрий Куличков, Лесникова — Павел Попов, а Чистякова — Павел Артемьев. Также в проекте заняты Светлана Колпакова, Ирина Розанова, Сергей Чонишвили, Марина Петренко, Максим Стоянов, Евгений Харитонов и другие.
Режиссером сериала стал Кирилл Плетнев. Генеральным продюсером выступает Валерий Тодоровский, больше 25 лет назад запустивший оригинальную «Каменскую» с Еленой Яковлевой в главной роли.
«Говорят, нельзя дважды войти в одну и ту же реку, но я попробую, — делится Тодоровский. — Важно сохранить главное — сочетание хорошего, качественного детектива с яркими, живыми, харизматичными героями».
Первые съемочные смены проекта прошли в заснеженном Сергиевом Посаде. Дата выхода проекта пока неизвестно. Цифровая премьера сериала «Каменская. Перезагрузка» состоится в онлайн-кинотеатре Premier, а телевизионная — в эфире канала «Россия».