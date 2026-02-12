Роль Анастасии Каменской — одного из лучших оперативников Петровки, 38 — в новом сериале исполнит звезда «Метода» и «Подслушано в Рыбинске» Юлия Хлынина. Актриса подчеркивает: ее Каменская — «это не попытка повторить старое, а стремление найти сегодняшнее звучание знакомой истории».