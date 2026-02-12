Звезда сериала «Ликвидация» показал свою дочь

У актера четверо детей от разных браков. Первой женой Дрозда была его одноклассница, хореограф Лилия Фомина, которая родила от него дочь. Через 11 лет супруги развелись, а Дарья уехала со своей матерью в Ригу. Сейчас она работает психологом.