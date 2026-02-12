Вашингтон
Звезда сериала «Ликвидация» показал свою дочь

Актер Максим Дрозд опубликовал редкие фото с дочерью
Максим Дрозд с дочерью, фото: соцсети
Максим Дрозд с дочерью, фото: соцсети

Актер Максим Дрозд показал свою взрослую дочь. Звезда сериала «Ликвидация» поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкими фото с Марией в день ее рождения. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Девушке исполнилось 23 года.

«С днем рождения, дочка! Счастлив, что ты есть», — посвятил артист поздравительный пост имениннице.

Девушка выбрала творческую профессию и стала дизайнером. По словам актера, у Марии особое видение мира, которое помогает ей создавать уникальные работы.

У актера четверо детей от разных браков. Первой женой Дрозда была его одноклассница, хореограф Лилия Фомина, которая родила от него дочь. Через 11 лет супруги развелись, а Дарья уехала со своей матерью в Ригу. Сейчас она работает психологом.

Позже звезда «Ликвидации» женился на мастере спорта по плаванию Анастасии Бровкиной, у них двое общих детей — Егор и Мария. В третьем браке с актрисой Викторией Полторак у Дрозда появилась еще одна дочь, ее назвали Софией, а в 2014 году супруги развелись.