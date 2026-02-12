«Из нашего театра Богомолова выдавили. Кто? Марк Захаров. Потому что они очень разные. Сначала Марк Анатольевич хотел, чтобы к нам пришел Богомолов. Был счастлив, когда это случилось. Потом, когда Богомолов поставил два спектакля, Марк Захаров почему-то мнение изменил. Спектакль “Князь” сыграли, по-моему, всего 12 раз, “Бориса Годунова” Захаров снял на следующий день после моего дня рождения. Представляете, какой “подарок” мне сделал? А почему снял — не знаю…» — высказался Александр Викторович.