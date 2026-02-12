Александр Збруев поддержал Константина Богомолова, которого хотели назначить ректором Школы-студии МХАТ после смерти ее предыдущего руководителя Игоря Золотовицкого. Александру Викторовичу не понравилось, что многие коллеги выступили против режиссера, аргументируя свою позицию тем, что он не является выпускником этого учебного заведения.
«Знаете… Почти все русские театральные школы, современные режиссеры так или иначе вышли из “шинели” Константина Сергеевича Станиславского. У каждого было свое видение театра, но школа у всех одна. Закончил Богомолов Школу-студию, преподавал ли в ней — не имеет никакого значения», — цитирует Збруева «Комсомольская правда».
Он заявил, что Богомолов — талантливый человек, который с уважением относится к артистам. Советский актер считает, что против постановщика высказываются те, кто никогда с ним не работал.
«Я считаю его талантливым, образованным человеком, который потрясающе работает с артистами, слышит нас, он интересно репетирует, разбирает пьесы. Те, кто с ним однажды работал, мечтают испытать этот опыт вновь… Говорю вам как человек, который был занят в трех постановках Богомолова. Думаю, люди, которые выступают против него, просто с ним не работали», — рассказал артист.
Александр Викторович участвовал в несколько постановках, которыми занимался Богомолов, — это «Борис Годунов» по пьесе Пушкина и «Князь» по мотивам романа Достоевского «Идиот». Режиссер поставил их в 2014 году в «Ленкоме». Збруев вспомнил историю, когда руководитель театра Марк Захаров вскоре после премьер убрал из репертуара эти спектакли.
«Из нашего театра Богомолова выдавили. Кто? Марк Захаров. Потому что они очень разные. Сначала Марк Анатольевич хотел, чтобы к нам пришел Богомолов. Был счастлив, когда это случилось. Потом, когда Богомолов поставил два спектакля, Марк Захаров почему-то мнение изменил. Спектакль “Князь” сыграли, по-моему, всего 12 раз, “Бориса Годунова” Захаров снял на следующий день после моего дня рождения. Представляете, какой “подарок” мне сделал? А почему снял — не знаю…» — высказался Александр Викторович.
Кроме того, он возмутился, что Богомолова многие воспринимают исключительно как мужа Ксении Собчак. Актер считает, что для мужчины это оскорбительно.
«Сейчас Богомолова бьют наотмашь, называют мужем Собчак. Это же оскорбительно для мужчины, для режиссера, когда говорят, что главная его заслуга в том, что он чей-то муж», — заключил Збруев.
Напомним, Константина Богомолова назначили и.о. ректора Школы-студии МХАТ в конце января 2026 года. Однако многие выпускники учебного заведения не согласились с таким решением из-за того, что режиссер не учился в этот институте.
Они направили коллективное письмо министру культуры Ольге Любимовой. Накануне Богомолов сделал заявление — он попросил снять его кандидатуру с новой должности.
«Дорогие друзья, я попросил министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии. От сердца желаю Школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения», — высказался постановщик.
Затем минкультуры освободило Богомолова от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ.