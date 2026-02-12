Марго Робби вышла в свет в корсетном платье с рваными рукавами

Голливудская актриса Марго Робби вышла в свет в Сиднее в корсетном платье с рваными рукавами. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
Знаменитость и ее коллега Джейкоб Элорди посетили премьеру фильма «Грозовой перевал», в котором сыграли главные роли. Актриса позировала на дорожке в молочном макси-платье Dilara Findikoglu с рваными рукавами и чокере. Артистка пришла на мероприятие с уложенными в локоны волосами и макияжем в естественном стиле с блеском для губ. Джейкоб Элорди появился на публике в сером брючном костюме, рубашке с галстуком и белых мокасинах.
Ранее Марго Робби вышла на публику в кожаном мини-платье.