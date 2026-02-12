Дженнифер Энистон накануне отметила день рождения – 11 февраля ей исполнилось 57 лет. Возлюбленный голливудской звезды Джим Кертис в личном блоге разместил совместные кадры с ней.
На черно-белом фото они были запечатлены целующимися, а на другом — влюбленные смеялись, позируя на яхте.
«С днем рождения, моя любовь», – лаконично написал гипнотерапевт.
Поклонники в комментариях отметили, что очень рады за пару.
«Вот так выглядит настоящая любовь», «Ребята, вам так повезло, что вы нашли друг друга. Мы все очень рады за вас», «Эта публикация сделала меня такой счастливой», «Вы лучшая пара», «Спасибо, что поделился с нами этими красивыми фотографиями, Джим!», «Так мило! Вы созданы друг для друга. Как вам повезло», «С днем рождения, Джен! Так рада видеть вас вместе».
Дженнифер Энистон и Джим Кертис познакомились в компании общих друзей. По сообщениям западных СМИ, они начали встречаться еще летом 2024 года.
Впервые о романе пары заговорили в июле 2025-го, когда их засняли на отдыхе на Майорке. Позже их заметили в Лос-Анджелесе на двойном свидании с Кортни Кокс и ее возлюбленным.
До этого Дженнифер Энистон дважды была замужем. Первым мужем актрисы стал Брэд Питт, с которым она прожила пять лет. В 2005 году звезды расстались.
В 2015 году актриса вышла замуж за коллегу Джастина Теру, с которым до этого встречалась несколько лет. Однако спустя три года они развелись.
Ранее актриса с восхищением рассказала о том, чем занимается ее возлюбленный.
«Гипноз — это один из многих его талантов. Он совершенно необыкновенный и помогает многим, очень многим людям. Он очень особенный, очень нормальный и очень добрый. Он хочет помогать людям исцеляться, преодолевать травмы и застойные состояния и обретать ясность. Это прекрасно — посвятить этому делу свою жизнь», — высказалась звезда сериала «Утреннее шоу» в интервью журналу Elle.
В конце января новый возлюбленный Дженнифер Энистон рассказал, как началась их история любви.