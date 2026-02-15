«Уволить Жору» — гротескная комедия с Козловским и Галустяном. Стоит ли ее смотреть?

Проблема в том, что для истории о принятии и понимании в ленте Вайсберга слишком много мизогинии и ксенофобии. Более того, складывает ощущение, что к Жоре автор до самого конца относится как к фрику, притягивающему себе подобных. Можно ведь было придумать инфантильного разработчика видеоигр, но не заставлять его самозабвенно выпускать газы в наполненном людьми лифте. Можно было показать социально неуклюжего мужчину средних лет, которому все же хватает ума не называть любимую женщину «Писюшей». Правда, есть вероятность, что целевой аудитории такой Жора понравился бы меньше.