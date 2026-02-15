«Уволить Жору» — гротескная комедия с Козловским и Галустяном. Стоит ли ее смотреть?

О чем фильм «Уволить Жору»
Приехавший в Москву из деревни под Орлом Макс сумел покорить столицу: он стал востребованным и высокооплачиваемым HR-специалистом, способным подтолкнуть любого (в том числе высокопоставленного) сотрудника к увольнению с помощью шантажа и компромата.
Однажды ему поручают разобраться с Жорой, программистом-игростроителем, решительно отказывающимся размещать в своей игре рекламу казино и тем самым перекрывающим путь целой компании к финансовому успеху. Жора оказывается человеком странным и в чем-то даже отталкивающим, но (по большей части) безобидным. В силу обстоятельств, среди которых — знакомство с Алисой, симпатичной сестрой Жоры, Макс сперва учится видеть в программисте человека, а позже и вовсе пересматривает собственные приоритеты.
Зачем смотреть
Когда режиссером и сценаристом проекта является Марюс Вайсберг, а две ключевые роли исполняют его постоянные актеры (Жору играет Михаил Галустян, Алису — Наталья Бардо), можно сказать, что уже титры задают планку качества для фильма. Поклонникам предыдущих работ Вайсберга более-менее такой контент и нужен: непритязательные шутки, нелепые ситуации, неправдоподобные сюжетные ходы (в одной из сцен ситуацию спасает внезапно врывающийся в кадр табор — авторы объясняют его появление тем, что Жора рос в приемной семье, укравшей его у цыган), беспрестанно паясничающий Галустян.
На фоне последнего Бардо и Данила Козловский (Макс) даже кажутся похожими на всамделишных людей, и между ними возникает если не химия, то что-то, напоминающее человеческие романтические отношения; впрочем, по-настоящему ярких актерских работ в фильме все же нет.
Тем не менее, в комедии «Уволить Жору» можно разглядеть правильный посыл: к финалу Макс становится более человечным, учится принимать другого и не судить о человеке по поверхностным деталям.
Почему можно не смотреть
Проблема в том, что для истории о принятии и понимании в ленте Вайсберга слишком много мизогинии и ксенофобии. Более того, складывает ощущение, что к Жоре автор до самого конца относится как к фрику, притягивающему себе подобных. Можно ведь было придумать инфантильного разработчика видеоигр, но не заставлять его самозабвенно выпускать газы в наполненном людьми лифте. Можно было показать социально неуклюжего мужчину средних лет, которому все же хватает ума не называть любимую женщину «Писюшей». Правда, есть вероятность, что целевой аудитории такой Жора понравился бы меньше.