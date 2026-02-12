В Англии на пляже нашли загадочных одноногих существ из «Очень странных дел»

Посетители одного из пляжей в британском графстве Дорсет нашли на берегу странных одноногих существ, которые похожи на персонажей сериала Netflix «Очень странные дела», материал из Daily Mail перевел aif.ru.
Уточняется, что они круглые, а из раковин торчит «одна нога».
Однако представитель Национального фонда Purbeck Countryside заявил газете, что туристы нашли редких морских черенков, они обитают на дне, скорее всего, их выбросило на берег во время шторма.
«На наших берегах происходят странные вещи. За последние несколько недель на наших пляжах, помимо обломков кораблекрушения, выносило на берег кое-что очень странное. Но самое странное — это, наверное, скопление морских черенков. Эти двустворчатые моллюски обычно зарываются глубоко в морское дно и с помощью сифонов фильтруют из воды планктон и водоросли», — заявил представитель.
Он отметил, что, к сожалению, большинство моллюсков погибло.
По оценкам морского эксперта из Фонда охраны дикой природы Дорсета, моллюскам было около семи лет. Прошлый раз их выбрасывало на берег во время сильного шторма в 2018 году, с тех пор популяция моллюсков восстановилась, однако сейчас большинство этих животных, видимо, опять погибли, отметил автор материала.