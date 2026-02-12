Вашингтон
Минкультуры не получало заявку на прокатное удостоверение фильма «Скуф»

В пресс-службе компании «Атмосфера кино» ранее сообщили, что семейная комедия выйдет в прокат 16 апреля
Кадр из фильма «Скуф»
Кадр из фильма «Скуф»

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ не получало заявлений о предоставлении прокатного удостоверения на фильм «Скуф». Об этом журналистам сообщили в ведомстве.

«В связи с появлением информации о выходе фильма “Скуф” просим обратить внимание: заявлений по вопросу выдачи прокатного удостоверения на фильм “Скуф” в Минкультуры России не поступало», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе компании «Атмосфера кино» сообщили, что семейная комедия Алексея Степанова «Скуф», в которой сыграли блогеры Александр Зубарев и Николай Василенко, певица Валя Карнавал и ведущий Леонид Якубович, выйдет в прокат 16 апреля.