Звезда «А зори здесь тихие» поделилась редкими кадрами с мужем и детьми

Звезда ремейка «А зори здесь тихие» Евгения Малахова показала свою семью. Певица сняла момент, как муж читал их детям сказку перед сном. Она поделилась этими кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Артистка рассказала подписчикам, что отдыхала с семьей на горнолыжном курорте.

Сыну знаменитости Федору три года, а дочери Павле один год. Исполнительница недавно перестала скрывать лица детей. Она представила их поклонникам на своем камерном концерте. Первенец Малаховой пришел на шоу с букетом цветов и подарил его матери.

Ранее Евгения Малахова раскрыла свой вес.