Звезда «А зори здесь тихие...» снялась топлес: «Хороших девочек никто не любит»

Звезда фильма «А зори здесь тихие...» Агния Кузнецова снялась топлес. Актриса позировала полуобнаженной, сняв с себя кожаную куртку. Она поделилась кадрами с откровенной фотосессии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Хороших девочек никто не любит. В детстве хотела быть рок-звездой. Творчество для меня — это хулиганство и нарушение границ. Исследование пограничных эмоциональных состояний. Реальность скучна, но это единственное место, где можно пребывать долго. Когда нет стабильности и защищенности, лучше бросить гранату в серую зиму и уехать на остров», — подписала пост знаменитость.
Ранее Агния Кузнецова опубликовала фото своего первенца.