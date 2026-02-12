Вашингтон
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «А зори здесь тихие...» снялась топлес: «Хороших девочек никто не любит»

Актриса Агния Кузнецова показала фото со съемки топлес
Звезда «Груза 200» снялась топлес
Звезда «Груза 200» снялась топлесИсточник: www_gazeta_ru

Звезда фильма «А зори здесь тихие...» Агния Кузнецова снялась топлес. Актриса позировала полуобнаженной, сняв с себя кожаную куртку. Она поделилась кадрами с откровенной фотосессии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Хороших девочек никто не любит. В детстве хотела быть рок-звездой. Творчество для меня — это хулиганство и нарушение границ. Исследование пограничных эмоциональных состояний. Реальность скучна, но это единственное место, где можно пребывать долго. Когда нет стабильности и защищенности, лучше бросить гранату в серую зиму и уехать на остров», — подписала пост знаменитость.

Ранее Агния Кузнецова опубликовала фото своего первенца.