Певцов откажется, если ему предложат руководство школой-студией МХАТ

Ее может возглавлять выпускник, актер или действующий режиссер, желательно с педагогическим опытом, отметил народный артист России
Дмитрий Певцов
Дмитрий ПевцовИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Народный артист России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов сообщил ТАСС, что ему не поступало предложение возглавить Школу-студию МХАТ вместо Константина Богомолова, а если поступит, то он даст отрицательный ответ. Заслуженный артист РФ Евгений Писарев от комментариев отказался.

«Нет, не поступало такое предложение», — сказал Певцов, отвечая на соответствующий вопрос. — Если и поступит, то ответ отрицательный, потому что школу-студию МХАТ может возглавлять выпускник, актер или действующий режиссер, желательно с педагогическим опытом, желательно, чтобы он не меньше 20 лет назад ее закончил".

Евгений Писарев в разговоре с агентством сказал, что в настоящий момент комментировать ситуацию не готов.

Ранее два источника ТАСС, близких к Ученому совету учебного заведения, сообщили, что народные артисты РФ Сергей Безруков, Евгений Писарев и Дмитрий Певцов могут претендовать на должность ректора Школы-студии МХАТ вместо режиссера Константина Богомолова. Ранее Богомолов сообщил в своем Telegram-канале, что подал прошение об освобождении от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ. Причину такого решения он не сообщил.

На должность и.о. ректора Школы-студии МХАТ Богомолов был назначен министром культуры РФ Ольгой Любимовой 23 января. В пресс-службе министерства отмечали, что трудовой договор с Богомоловым заключен на период до проведения выборов ректора. Согласно уставу вуза, ректор избирается голосованием коллектива и утверждается министерством культуры РФ.

Впоследствии несколько российских актеров опубликовали в своих соцсетях обращение учеников Школы-студии к Любимовой с просьбой пересмотреть решение о его назначении. Студенты призывали обратить внимание на несоблюдение традиций преемственности: стать на место Золотовицкого, возглавлявшего это учебное заведение, по их мнению, должен именно воспитанник Школы-студии.