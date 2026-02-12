«На примере своей собственной истории Федор и Сергей Бондарчук понимают, как важна ранняя помощь, адаптация, подготовка специалистов и сопровождение семьи с самых начальных этапов жизни малыша: 26 лет назад родилась их Варя, у нее ДЦП, которая и послужила вдохновением для создания фонда», — говорится в публикации.