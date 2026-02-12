Федор Бондарчук впервые за долгое время показал фото со своими детьми и внучками. На снимке он был запечатлена с 34-летним сыном Сергеем Бондарчуком-мл., 26-летней дочерью Варварой, и внучками: 13-летней Маргаритой и 11-летней Верой.
Звезда фильма «Буратино» позировал, сидя рядом со своей дочерью, у которой ДЦП. Кадр был сделан для благотворительного фонда семьи Бондарчук.
Фонд, который учредили Федор и Сергей четыре года назад, помогает детям с множественными нарушениями развития от 0 до 3 лет. Организация фокусируется на ранней помощи семьям особенных детей, чтобы облегчить их адаптацию в обществе.
Основатели фонда отмечают: чем раньше начать помогать детям, тем у них будет больше шансов «жить максимально полноценную жизнь в будущем». Бондарчук отметил, что на собственном примере знает, как это важно.
«На примере своей собственной истории Федор и Сергей Бондарчук понимают, как важна ранняя помощь, адаптация, подготовка специалистов и сопровождение семьи с самых начальных этапов жизни малыша: 26 лет назад родилась их Варя, у нее ДЦП, которая и послужила вдохновением для создания фонда», — говорится в публикации.
Напомним, Сергей и Варвара родились в браке Федора Бондарчука с моделью Светланой Бондарчук. Их союз продлился почти 30 лет. В 2016 году звезды расстались.
У режиссера также есть сын Иван, которому в марте исполнится пять лет. Наследник родился во втором браке кинематографиста с актрисой Паулиной Андреевой. В 2025-м она сообщила о расставании с режиссером после десяти лет отношений.
Ранее СМИ сообщили, что у Федора Бондарчука новый роман после развода с Паулиной Андреевой.