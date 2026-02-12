Звезда «Ворониных» высказался о здоровье на фоне слухов о своей смерти

Заслуженный артист России Станислав Дужников вышел в свет и развеял домыслы о своем состоянии. На премьере сказки Сарика Андреасяна актер заявил, что слухи о его проблемах со здоровьем и даже смерти сильно преувеличены, пишет Пятый канал.
Артист иронично заметил, что в интернете было много тревожных сообщений, а некоторые ресурсы и вовсе его «похоронили». Однако, по его словам, на самом деле с ним все замечательно — он жив и здоров. Актер подчеркнул, что значительная часть подобной информации не имеет ничего общего с реальностью.
На вопрос о том, как он относится к таким «похоронам» в СМИ, народный любимец вспомнил старую примету: обычно после таких новостей люди живут гораздо дольше.
На мероприятии актер появился в хорошем расположении духа, выглядел бодро и был настроен на новые проекты, поставив тем самым жирную точку в спекуляциях вокруг своего самочувствия.
Ранее Станислав Дужников вышел в свет в новом имидже.