Звезда «Ворониных» высказался о здоровье на фоне слухов о своей смерти

Артист иронично заметил, что в интернете было много тревожных сообщений, а некоторые ресурсы и вовсе его «похоронили». Однако, по его словам, на самом деле с ним все замечательно — он жив и здоров. Актер подчеркнул, что значительная часть подобной информации не имеет ничего общего с реальностью.