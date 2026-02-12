По признанию самого режиссера, из-за нехватки бюджета ему «пришлось зарубить» 50% потенциального материала, и эта недостача резко бросается в глаза. Помимо Жени и Жени, в фильме есть еще четыре персонажа в исполнении талантливых Евгения Санникова, Софьи Райзман, Антона Момота и Евгении Калинец, но их истории и характеры сократились до типажей, потеряли вразумительные мотивировки и превратились в скользкие подпорки, по которым герои Бортич и Токаева карабкаются к финалу.