«Я потрясена известием о смерти Джеймса Ван Дер Бика. Какой необыкновенный, талантливый человек, который также проявлял огромную доброту и благородство во всех своих поступках. Молюсь, чтобы ангелы оберегали его семью в это трудное время», — высказалась актриса.