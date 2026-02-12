Вашингтон
Риз Уизерспун шокирована смертью актера Джеймса Ван Дер Бика

Джеймс Ван Дер Бик ушел из жизни в возрасте 48 лет
Риз Уизерспун
Риз УизерспунИсточник: Legion-Media.ru

Риз Уизерспун почтила память Джеймса Ван Дер Бика, который снимался в сериале «Элль», приквеле «Блондинки в законе». Уизерспун выступила исполнительным продюсером многосерийного фильма.

Для актера сериал «Элль» стал последним проектом. Он сыграл эпизодическую роль Дина Уилсона, кандидата на пост мэра города и суперинтенданта школьного округа. Премьера сериала состоится 1 июля 2026 года на Amazon Prime Video.

Уизерспун призналась, что была шокирована новостью о смерти коллеги.

Джеймс Ван Дер Бик
Джеймс Ван Дер БикИсточник: Legion-Media.ru

«Я потрясена известием о смерти Джеймса Ван Дер Бика. Какой необыкновенный, талантливый человек, который также проявлял огромную доброту и благородство во всех своих поступках. Молюсь, чтобы ангелы оберегали его семью в это трудное время», — высказалась актриса.

Напомним, Джеймс Ван Дер Бик ушел из жизни 11 февраля 2026 года после продолжительной борьбы с колоректальным раком (рак кишечника). Врачи диагностировали заболевание в августе 2023 года. Актеру было 48 лет.

Наибольшую известность он получил благодаря роли Доусона Лири в сериале «Бухта Доусона», транслировавшегося с 1998 по 2003 год. У Ван Дер Бика остались жена Кимберли и шестеро детей.