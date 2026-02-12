Артур Смольянинов объявлен в международный розыск за высказывания о ВС РФ

Артист в интервью, которое он дал из-за рубежа, сообщил заведомо ложные сведения о действиях российских военнослужащих. Он объявлен в международный розыск и ему заочно предъявлено обвинение. На имущество актера в России наложен арест. Расследование уголовного дела против него завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.