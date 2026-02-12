Честное фото 35-летней Марго Робби без фотошопа шокировало фанатов актрисы

Новый выход Марго Робби на премьере долгожданной экранизации «Грозового перевала» обернулся громким скандалом в соцсетях. На кадре, сделанном при специфическом ракурсе, актриса выглядит заметно иначе, чем на выверенных кадрах из официальных фотобанков.
Реакция хейтеров последовала незамедлительно: часть пользователей назвала снимок «ужасным» и потребовала удалить пост, обвиняя фотографов в попытке выставить звезду в невыгодном свете. «Это самая ужасная ее фотография в интернете. Ее следовало удалить сразу же после того, как она была сделана», — написал один из критиков.
Однако за актрису вступилась многотысячная армия фанатов. «Негативные комментарии лишь показывают, насколько люди ослеплены фотошопом и ретушью. Вот как выглядят реальные люди и реальная кожа», «Она все еще красивая», «Морщины и текстура кожи — это нормально. А вот ботокс и филлеры — нет», — обсудили сторонники актрисы. Эксперты и внимательные юзеры также выдвинули свои версии «неудачного» кадра.
Среди основных причин называют резкое фронтальное освещение, которое подчеркивает малейшие неровности, и даже возможные манипуляции с нейросетями — некоторые заподозрили, что фото могло быть специально «состарено» или изменено с помощью искусственного интеллекта для привлечения внимания.
