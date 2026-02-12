Во ВГИКе откроют актерское кастинг-агентство

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Кастинг-агентство для актеров откроют при Всероссийском государственном университете кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК). Об этом сообщил ректор учреждения Владимир Малышев на творческой встрече студентов с актером, режиссером, сценаристом, продюсером и выпускником ВГИКа Федором Бондарчуком.
«Мы открываем кастинг-агентство во ВГИКе. Надеюсь, это будет [полезно] для наших студентов и выпускников», — сказал ректор.
Как отметил в продолжение речи Малышева Бондарчук, агентство, по его мнению, привлечет внимание продюсеров.
«Поверьте, это агентство точно будет востребовано, его будут кастинг-директора и продюсеры смотреть [с вероятностью] 100%. Но все зависит от самих ребят», — заключил Бондарчук.
ВГИК — базовое высшее учебное заведение в области экранных искусств России. Вуз готовит специалистов кино, видео, телевидения и других экранных искусств по программам высшего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования.