Во ВГИКе откроют актерское кастинг-агентство

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Кастинг-агентство для актеров откроют при Всероссийском государственном университете кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК). Об этом сообщил ректор учреждения Владимир Малышев на творческой встрече студентов с актером, режиссером, сценаристом, продюсером и выпускником ВГИКа Федором Бондарчуком.