Актер Андрей Гайдулян намекнул на возвращение в сериал «Универ»

Артист пообещал «возвращение легенд»
Саша Сергеев вернется в «Универ»
Саша Сергеев вернется в «Универ»Источник: www_gazeta_ru

Актер Андрей Гайдулян, известный по роли Саши Сергеева в «Универе», в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) намекнул, что возвращение в сериал. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Артист записал юмористический ролик в декорациях старого «Универа» и коллегами по проекту — Валентиной Рубцовой, Виталием Гогунским, Марией Кожевниковой, Ларисой Барановой и Александром Сухининым. Видео снято в стиле мема «Домой, Уолтер».

«Только почувствовал свой прайм в интернете и уже решил свалить с телевизора…» — подписан ролик.

Артист пообещал «возвращение легенд». Поклонники сравнили участников «Универа» с «Мстителями» от Marvel. В комментариях многие начали обсуждать внешность Сухинина, сыгравшего коменданта Петровича. Они отметили, что актер вообще не изменился со времен съемок в первых сериях проекта, которые вышли в 2008 году.

«Петрович в криокамере сидел все это время?» — пошутил поклонник.