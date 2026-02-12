Пенсионер обвинил актера «Бумера» в нападении

По данным издания, инцидент произошел в столичном фитнес-клубе. Пенсионер сделал Коновалову замечания в сауне из-за того, что актер вместе с друзьями поливал камни настоем с чесноком. 69-летний мужчина попросил артиста прекратить это делать, так как у него аллергия.