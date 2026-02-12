Назван любимый романтический фильм россиянок

Сервис проанализировал мелодрамы и романтические комедии, просмотренные с 1 января 2025 года по 6 февраля 2026 года. В этом жанре россиянки смотрели чаще всего ромком «Сводишь с ума» с Милой Ершовой и Юрием Насоновым, экранизацию Льва Толстого «Семейное счастье», мелодраму «Дракула» Люка Бессона и комедию «Походу любовь».