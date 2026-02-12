Умер актер из «Бухты Доусона» Джеймс Ван Дер Бик

По информации The Guardian, в ноябре 2024 года Ван Дер Бик сообщил, что у него диагностировали рак кишечника. В ноябре 2025 года он объявлял о намерении распродать на аукционе свои памятные вещи, которые он хранил во время работы над фильмами и телешоу, чтобы собрать средства на лечение болезни.