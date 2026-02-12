Умер актер из «Бухты Доусона» Джеймс Ван Дер Бик

ЛОНДОН, 12 февраля. /ТАСС/. Американский актер Джеймс Ван Дер Бик умер в возрасте 48 лет. Об этом 11 февраля сообщила газета The Guardian со ссылкой на заявление, опубликованное на официальной странице актера в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Наш любимый Джеймс Дэвид Ван Дер Бик мирно скончался сегодня утром. Он встретил свои последние дни с мужеством, верой и достоинством», — говорится в публикации, которую цитирует газета.
По информации The Guardian, в ноябре 2024 года Ван Дер Бик сообщил, что у него диагностировали рак кишечника. В ноябре 2025 года он объявлял о намерении распродать на аукционе свои памятные вещи, которые он хранил во время работы над фильмами и телешоу, чтобы собрать средства на лечение болезни.
Джеймс Ван Дер Бик родился в 1977 году в американском штате Коннектикут. Наибольшую известность получил благодаря роли Доусона Лири в сериале «Бухта Доусона», транслировавшегося с 1998 по 2003 год.
У Ван Дер Бика остались жена Кимберли и шестеро детей.