Американский музыкант, автор песен Чак Берри считается одним из основателей рок-н-ролла. Его композиции стали классикой и известны даже тем людям, которым рок-музыка не нравится. Такая известность позволила ему гастролировать сольно, ведь в каждом городе находилась группа, которой был знаком его материал.
За свою продолжительную музыкальную карьеру, охватывающую всю вторую половину XX века, Чак Берри записал свыше 20 студийных альбомов и дал неисчислимое множество концертов. Его песни звучали и до сих пор звучат на радио, более поздние рок-группы считают за честь включить в свое выступление кавер на его композиции. И, конечно, музыка Чака Берри встречается в самых разных фильмах.
«Порки»
Молодежная комедия Боба Кларка «Порки», вышедшая в 1982 году, рассказывает об учениках вымышленной американской средней школы, которым не терпится пережить свой первый сексуальный опыт. Фильм стала родоначальником популярного жанра подростковых секс-комедий, и не удивительно, что в такой картине звучит музыка родоначальника рок-н-ролла. Более того, в картине использована композиция Чака Берри Maybellene, ставшая его первым крупным хитом. Также во второй части картины, получившей название «Порки 2: Следующий день» есть еще одна песня Чака Берри School Says.
«Назад в будущее»
Одним из самых известных исполнений песен Чака Берри в кино стал кавер на композицию Johnny B. Goode, прозвучавший в популярном фантастическом фильме Роберта Земекиса «Назад в будущее». Главный герой Марти Макфлай (Майкл Дж. Фокс) играет ее во время вечеринки в школе своих родителей, поражая новым звучанием собравшихся учеников.
По задумке авторов, пришелец из будущего играет еще неизданную песню, и во время исполнения один из музыкантов звонит своему брату Чаку, который как раз ищет «новый звук». Также в фильме показан излюбленный подход Чака Берри к проведению концертов: Марти дает минимальные указания группе, которая легко подхватывает ритм и поддерживает его сольное выступление.
«Один дома»
Рок-н-ролл — быстрая, энергичная музыка. В связи с этим она подходит как для молодежных фильмов, так и для динамичных сцен в картинах любых жанров. Подтверждением этого тезиса служит популярная новогодняя комедия Криса Коламбуса «Один дома».
Спусковым крючком сюжета служат вставшие часы, из-за которых семья Маккаллистеров, отправляющихся в рождественское путешествие, оказывается в состоянии цейтнота. Стремительно упаковавшись в машины, они доезжают до аэропорта и вихрем проносятся к посадочному терминалу под песню Чака Берри с говорящим названием Run Rudolph Run.
«Криминальное чтиво»
Культовый фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» произвел фурор на Каннском кинофестивале 1994 года, где состоялся его премьерный показ. Спустя несколько месяцев картина вышла в прокат в США и мгновенно завоевала бешеную популярность. Фильм собрал свыше 200 миллионов долларов и стал визитной карточкой Тарантино.
Одной из самых известных сцен в «Криминальном чтиве» является танец Мии Уоллес (Ума Турман) и Винсента Веги (Джон Траволта) на конкурсе твиста в ресторане «Джек Рэббит Слимс». В ней прекрасно все: и движения Траволты, и голые ступни Умы Турман, и песня Чака Берри You Never Can Tell, под которую они танцуют.
«Люди в черном»
Исполнение песни Чака Берри в фантастическом боевике Барри Зонненфельда «Люди в черном» с ходу моду могут заметить только знатоки рок-н-ролла. В сцене, где машина агентов мчится по потолку автомобильного тоннеля, Кей (Томми Ли Джонс) предлагает напарнику расслабиться и включает композицию Элвиса Пресли Promised Land. Однако автором этой песни является не он.
Песня Promised Land была написана Чаком Берри во время тюремного заключения 61–63 гг. и выпущена в 1964 году вскоре после освобождения. А в 1975 Элвис Пресли включил ее в свой 21-й студийный альбом, кассету с которым ставит Кей.
Через два года Король скончался в своем особняке в возрасте 42 лет. А Чак Берри прожил еще столько же, сколько было Элвису Пресли на момент смерти, и успел увидеть, как очередной фильм с его песней становится сначала популярной новинкой, а затем и классикой фантастического кино.