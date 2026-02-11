Вашингтон
Вы слышали эти песни в кино: «Назад в будущее» и другие фильмы с музыкой Чака Берри

Задорные, энергичные песни Чака Берри можно встретить в десятках самых разных фильмов. Сделали подборку наиболее известных из них
Владимир Белозеров
Автор Кино Mail
Чак Берри
Чак БерриИсточник: Alloverpress

Американский музыкант, автор песен Чак Берри считается одним из основателей рок-н-ролла. Его композиции стали классикой и известны даже тем людям, которым рок-музыка не нравится. Такая известность позволила ему гастролировать сольно, ведь в каждом городе находилась группа, которой был знаком его материал.

За свою продолжительную музыкальную карьеру, охватывающую всю вторую половину XX века, Чак Берри записал свыше 20 студийных альбомов и дал неисчислимое множество концертов. Его песни звучали и до сих пор звучат на радио, более поздние рок-группы считают за честь включить в свое выступление кавер на его композиции. И, конечно, музыка Чака Берри встречается в самых разных фильмах.

«Порки»

Кадр из фильма «Порки»
Кадр из фильма «Порки»

Молодежная комедия Боба Кларка «Порки», вышедшая в 1982 году, рассказывает об учениках вымышленной американской средней школы, которым не терпится пережить свой первый сексуальный опыт. Фильм стала родоначальником популярного жанра подростковых секс-комедий, и не удивительно, что в такой картине звучит музыка родоначальника рок-н-ролла. Более того, в картине использована композиция Чака Берри Maybellene, ставшая его первым крупным хитом. Также во второй части картины, получившей название «Порки 2: Следующий день» есть еще одна песня Чака Берри School Says.

«Назад в будущее»

Кадр из фильма «Назад в будущее»
Кадр из фильма «Назад в будущее»

Одним из самых известных исполнений песен Чака Берри в кино стал кавер на композицию Johnny B. Goode, прозвучавший в популярном фантастическом фильме Роберта Земекиса «Назад в будущее». Главный герой Марти Макфлай (Майкл Дж. Фокс) играет ее во время вечеринки в школе своих родителей, поражая новым звучанием собравшихся учеников. 

По задумке авторов, пришелец из будущего играет еще неизданную песню, и во время исполнения один из музыкантов звонит своему брату Чаку, который как раз ищет «новый звук». Также в фильме показан излюбленный подход Чака Берри к проведению концертов: Марти дает минимальные указания группе, которая легко подхватывает ритм и поддерживает его сольное выступление.

«Один дома»

Кадр из фильма «Один дома»
Кадр из фильма «Один дома»

Рок-н-ролл — быстрая, энергичная музыка. В связи с этим она подходит как для молодежных фильмов, так и для динамичных сцен в картинах любых жанров. Подтверждением этого тезиса служит популярная новогодняя комедия Криса Коламбуса «Один дома».

Спусковым крючком сюжета служат вставшие часы, из-за которых семья Маккаллистеров, отправляющихся в рождественское путешествие, оказывается в состоянии цейтнота. Стремительно упаковавшись в машины, они доезжают до аэропорта и вихрем проносятся к посадочному терминалу под песню Чака Берри с говорящим названием Run Rudolph Run.

«Криминальное чтиво»

Кадр из фильма «Криминальное чтиво»
Кадр из фильма «Криминальное чтиво»

Культовый фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» произвел фурор на Каннском кинофестивале 1994 года, где состоялся его премьерный показ. Спустя несколько месяцев картина вышла в прокат в США и мгновенно завоевала бешеную популярность. Фильм собрал свыше 200 миллионов долларов и стал визитной карточкой Тарантино.

Одной из самых известных сцен в «Криминальном чтиве» является танец Мии Уоллес (Ума Турман) и Винсента Веги (Джон Траволта) на конкурсе твиста в ресторане «Джек Рэббит Слимс». В ней прекрасно все: и движения Траволты, и голые ступни Умы Турман, и песня Чака Берри You Never Can Tell, под которую они танцуют.

«Люди в черном»

Кадр из фильма «Люди в черном»
Кадр из фильма «Люди в черном»

Исполнение песни Чака Берри в фантастическом боевике Барри Зонненфельда «Люди в черном» с ходу моду могут заметить только знатоки рок-н-ролла. В сцене, где машина агентов мчится по потолку автомобильного тоннеля, Кей (Томми Ли Джонс) предлагает напарнику расслабиться и включает композицию Элвиса Пресли Promised Land. Однако автором этой песни является не он.

Песня Promised Land была написана Чаком Берри во время тюремного заключения 61–63 гг. и выпущена в 1964 году вскоре после освобождения. А в 1975 Элвис Пресли включил ее в свой 21-й студийный альбом, кассету с которым ставит Кей. 

Через два года Король скончался в своем особняке в возрасте 42 лет. А Чак Берри прожил еще столько же, сколько было Элвису Пресли на момент смерти, и успел увидеть, как очередной фильм с его песней становится сначала популярной новинкой, а затем и классикой фантастического кино.