Главную роль исполнил начинающий новозеландский актер Димитриус Коломатанги, для которого этот фильм стал первым появлением в голливудском кино. В отличие от предшественников актеру не пришлось носить на голове массивный шлем в виде головы Хищника. В этот раз лицо представителя расы яутжа нарисовали с помощью компьютерной графики и технологии захвата движений. Однако легче от этого не стало. Значительную часть фильма Дек носит за спиной верхнюю половину андроида по имени Тиа. Соответственно, во время съемок этих сцен Коломатанги на спину прикрепляли актрису Эль Фаннинг, которая играла Тиу.