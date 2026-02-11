Фантастический боевик «Хищник» взорвал американский прокат летом 1987 года. Главную роль в фильме исполнил популярный актер Арнольд Шварценеггер, но зритель шел не только на накачанные бицепсы Железного Арни. Не меньший интерес вызывал его противник — существо с другой планеты, прилетевшее к нам на охоту.
В 1990 году вышел несколько менее успешный «Хищник 2», а на сегодняшний день франшиза, без учета кроссоверов, насчитывает уже семь полнометражных фильмов. За прошедшие без малого 40 лет изначальная концепция претерпела существенные изменения. Вместе с ней менялся образ Хищника, подход к его воплощению на экране и актеры, исполняющие эту роль.
«Хищник», «Хищник 2»
В первых двух фильмах франшизы в костюме Хищника снимался американский актер Кевин Питер Холл. Изначально на эту роль рассматривался звезда боевиков Жан-Клод Ван Дамм, но он не подошел по росту. Инопланетный охотник должен был выглядеть внушительно даже на фоне Шварценеггера, и продюсеры приняли решение в пользу Холла.
Обладатель роста 218 см Кевин Питер Холл начал сниматься в кино с 1978 года. Благодаря заметной внешности Холл часто играл разнообразных монстров, и до «Хищника» успел появиться уже в десятке фильмов. Во время съемок ему приходилось облачаться в тяжелый костюм и сложную аниматронную маску, которая начисто лишала его обзора. В связи с этим актер подолгу репетировал свои движения, но в сцене драки со Шварценеггером все равно едва не нанес ему серьезные травмы.
К сожалению, карьера актера оказалась недолгой. Вскоре после выхода «Хищника 2» Холл заразился ВИЧ во время переливания крови после автомобильной аварии. До последнего он снимался в сериале «Гарри и Хендерсоны», но умер от пневмонии, не дожив до конца первого сезона.
«Хищники»
В 2010 году франшиза пополнилась новым фильмом, получившим название «Хищники». Первоначальный сценарий еще в 94-м написал Роберт Родригес, но киностудия дала добро на производство только 15 лет спустя. Теперь не хищники прилетают на Землю, а группу землян неведомым образом забросили на охотничий полигон инопланетян.
В новой части фигурируют сразу четыре хищника. Классического сыграл Дерек Мирс, ранее прославившийся в роли Джейсона Вурхиза — маньяка в хоккейной маске из перезапуска франшизы «Пятница 13-е». Его более крупных конкурентов Берсерка, Сокольничего и Следопыта играют актеры и каскадеры Кэри Джонс и Брайан Стил. Специально для них были созданы костюмы, базирующиеся на дизайне первоначальной модели, и съемки велись вживую. Тем не менее, инопланетных существ, обильно представленных в фильме, создавали уже с помощью компьютерной графики.
«Хищник» (2018)
Новая часть принесла очередные изменения концепции. В четвертом фильме франшизы под уже знакомым зрителю названием «Хищник» инопланетная раса охотников не просто разделилась на более крупных и более мелких инопланетян. Теперь некоторые хищники оказались на стороне землян.
Хищника, охотящегося на людей, создатели картины решили показать быстрым и ловким. Эту роль получил Брайан А. Принс — каскадер и мастер паркура. Специально для него за месяц изготовили костюм весом более 30 кг, но даже в таком облачении Принс демонстрирует в картине чудеса ловкости. Второго Хищника, прибывшего на Землю, чтобы передать людям средство борьбы со своими более крупными собратьями, сыграл каскадер Кайл Страутс. Оба актера снимались не только в костюмах, но и с использованием технологии захвата движений.
«Добыча»
Дальнейшее развитие франшизы взял на себя режиссер Дэн Трахтенберг. В 2022 году он представил новый фантастический боевик «Добыча», являющийся приквелом к предыдущим фильмам. Действие переносится на 300 лет в прошлое, а главным героем, убийцей хищника, становится молодая индейская воительница Нару (Эмбер Мидфандер).
В роли охотника с другой планеты выступил профессиональный баскетболист и начинающий актер Дэйн Дильего. При росте в 203 сантиметра он отличается худощавым телосложением, что позволило придать движениям нового хищника более агрессивный вид. Во время съемок актер облачался в костюм весом 36 кг, из которых семь приходились на аниматронный шлем. Чтобы справиться с такой массивной конструкцией Дильего даже включил в тренировки специальный комплекс упражнений для укрепления шеи.
«Хищник: Планета смерти»
Для следующего фильма франшизы «Хищник: Планета смерти» Дэн Трахтенберг придумал интересный ход. Главный положительный герой имени Дек — яутжа или… Хищник. Правда, он не вышел ростом и силой, чем позорит своего отца — вождя одного из кланов Хищников на их родной планете. Стремясь доказать свою состоятельность, Дек отправляется на рискованную охоту, и следующая за этим череда приключений превращают вчерашнего аутсайдера в матерого воина, бросающего вызов лидеру клана.
Главную роль исполнил начинающий новозеландский актер Димитриус Коломатанги, для которого этот фильм стал первым появлением в голливудском кино. В отличие от предшественников актеру не пришлось носить на голове массивный шлем в виде головы Хищника. В этот раз лицо представителя расы яутжа нарисовали с помощью компьютерной графики и технологии захвата движений. Однако легче от этого не стало. Значительную часть фильма Дек носит за спиной верхнюю половину андроида по имени Тиа. Соответственно, во время съемок этих сцен Коломатанги на спину прикрепляли актрису Эль Фаннинг, которая играла Тиу.