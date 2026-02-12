Власти Петербурга погасят долги «Ленфильма»

«[Киностудия] досталась полностью со всеми долгами, которые есть на сегодняшний момент, — сказал Бельский, отвечая на соответствующий вопрос. — Конечно, город будет этим заниматься. Но главное, что город сделал — что счета на сегодняшний момент открыты. Ленфильм работает, проекты есть». Объем долговых обязательств он не назвал.