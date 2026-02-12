Власти Петербурга погасят долги «Ленфильма»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга после передачи «Ленфильма» городу будут заниматься погашением долгов киностудии. Об этом журналистам заявил председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский.
«[Киностудия] досталась полностью со всеми долгами, которые есть на сегодняшний момент, — сказал Бельский, отвечая на соответствующий вопрос. — Конечно, город будет этим заниматься. Но главное, что город сделал — что счета на сегодняшний момент открыты. Ленфильм работает, проекты есть». Объем долговых обязательств он не назвал.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче «Ленфильма» Петербургу. Правительство России выполнило поставленную задачу — 100% акций уже находятся в собственности города, отметили ранее в Смольном.
Накануне, 10 февраля, состоялась встреча губернатора Петербурга Александра Беглова и спикера заксобрания с коллективом киностудии. Гендиректор «Ленфильма» Надежда Андрющенко отметила, что студия надеется на поддержку города, рассчитывает на сохранение архива, восстановление зданий, развитие новых технологий и расширение штата.
Губернатор Беглов на встрече с коллективом студии заявил, что усилия города будут направлены на возвращение «Ленфильма» на позиции одного из лидеров отечественной киноиндустрии. В дальнейшем «Ленфильм» должен стать всероссийской площадкой исторического, патриотического и детского кино, отметил он.
История киностудии насчитывает более века. Там прошел первый в стране кинопоказ, работали выдающиеся режиссеры и актеры. На «Ленфильме» снято более 1,5 тыс. фильмов, входящих в золотой фонд отечественного кинематографа. В их числе — «Чапаев», «Небесный тихоход», «Золушка», «Петр Первый», «Гамлет», «Собачье сердце» и многие другие.