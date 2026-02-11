Звезда «Бригады» обнародовала фото со своей свадьбы

Знаменитость признавалась, что встретила мужчину своей мечты в 41 год. В тот момент актриса больше не хотела отношений «с кем попало» и уже планировала жизнь в одиночестве, но познакомилась с руководителем Московской школы управления «Сколково» Шароновым. Их первая встреча состоялась благодаря общим друзьям, которые привели экономиста на спектакль с участием Поверенновой.