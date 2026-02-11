Ричмонд
Звезда «Бригады» обнародовала фото со своей свадьбы

Звезда «Бригады» Дарья Повереннова обнародовала фото со своей свадьбы. Актриса поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами, снятыми после росписи в ЗАГСе, в день рождения мужа. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Знаменитость публично поздравила Андрея Шаронова с 62-летием, посвятив ему пост в соцсети.

«Как же мне повезло с тобой, Андрюша! Мне интересно, спокойно и весело. Будь здоров, пожалуйста», — написала артистка.

Знаменитость признавалась, что встретила мужчину своей мечты в 41 год. В тот момент актриса больше не хотела отношений «с кем попало» и уже планировала жизнь в одиночестве, но познакомилась с руководителем Московской школы управления «Сколково» Шароновым. Их первая встреча состоялась благодаря общим друзьям, которые привели экономиста на спектакль с участием Поверенновой.

По воспоминаниям артистки, будущий муж подарил ей роскошный букет лилий и пригласил в ресторан, где произвел отличное впечатление. После этого у пары начался роман, а в 2021 году они официально зарегистрировали отношения.

Ранее в сети восхитились фигурой 53-летней Дарьи Поверенновой.