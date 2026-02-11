В Москве состоялась премьера киноверсии спектакля «Мертвые души» с Марией Ароновой

7 февраля в кинотеатре «Октябрь» с аншлагом прошла премьера киноверсии спектакля «Мертвые души» по поэме Н. В. Гоголя. На большие экраны постановку выпустил проект «Театр в кино».
Среди гостей премьеры были режиссер спектакля Владимир Иванов, директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок, главный художник Театра им. Вахтангова Максим Обрезков, режиссер Сергей Землянский, певец Илья Гуров.
Перед показом режиссер киноверсии Валерий Спирин отметил, что «Мертвые души» — уникальная история и настоящее событие в театральном мире. «Я счастлив, что мне довелось работать с этим спектаклем. Надеюсь, я его не испортил, и публике понравится киноверсия», — добавил постановщик.
Спектакль «Мертвые души» стал подлинным бенефисом Марии Ароновой и Владислава Гандрабуры, исполняющих все роли гоголевской поэмы. В своем видеообращении к зрителям Аронова назвала этот показ «совершенно чудесной историей». «Не каждый человек может попасть в театр, а в кино, как мне кажется, приходит гораздо большее количество зрителей. Для меня это огромная радость, что вы увидите наш фантастический спектакль, который был выпущен к столетию Театра Вахтангова», — призналась артистка.
«Мертвые души» в постановке заслуженного деятеля искусств России, режиссера Владимира Иванова удостоены театральной премии газеты «Московский комсомолец» в трех номинациях: «Лучший спектакль. Большая форма»; «Лучший художник» (Максим Обрезков); «Актерский дуэт» (Мария Аронова и Владислав Гандрабура), а также премии «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучший актерский дуэт».
Киноверсию можно увидеть на экранах в крупнейших кинотеатральных сетях («КАРО», «Формула Кино/Синема Парк», «Москино» и других) в более чем 70 городах России. Прокат киноверсии спектакля «Мертвые души» осуществляет дистрибуторская компания Кино. Арт. Про.
С афишей кинопостановок проекта «Театр в кино» можно ознакомиться здесь.