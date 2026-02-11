В Москве состоялась премьера киноверсии спектакля «Мертвые души» с Марией Ароновой

Спектакль «Мертвые души» стал подлинным бенефисом Марии Ароновой и Владислава Гандрабуры, исполняющих все роли гоголевской поэмы. В своем видеообращении к зрителям Аронова назвала этот показ «совершенно чудесной историей». «Не каждый человек может попасть в театр, а в кино, как мне кажется, приходит гораздо большее количество зрителей. Для меня это огромная радость, что вы увидите наш фантастический спектакль, который был выпущен к столетию Театра Вахтангова», — призналась артистка.