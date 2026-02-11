Ричмонд
Джоли высказалась о внешности после удаления груди фразой «я люблю свои шрамы»

Актриса Анджелина Джоли заявила, что мастэктомия была ее осознанным выбором
Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media.ru

Американская актриса, кинорежиссер, сценарист, продюсер, фотомодель и общественный деятель Анджелина Джоли высказалась о внешности после удаления груди фразой «я люблю свои шрамы». Мыслями на данную тему она поделилась в интервью французскому радиоканалу France Inter.

50-летняя звезда фильма «Малефисента» не сожалеет о пережитой мастэктомии — операции по удалению молочных желез, которую она сделала в 2013 году в целях снизить риск развития рака груди. По ее словам, это был осознанный выбор.

«Меня не привлекает идеальное представление о жизни, в которой нет шрамов. Мои шрамы — это выбор, который я сделала, чтобы остаться здесь как можно дольше со своими детьми», — заявила знаменитость.

В декабре прошлого года Джоли показала шрам на груди от мастэктомии для журнала Time. Актриса предстала на обложке издания в черном распахнутом кардигане и с распущенными волосами.