В отеле The Beverly Hilton в Беверли-Хиллз состоялся традиционный обед для номинантов на премию «Оскар 2026». Мероприятие посетили голливудские звезды и другие кинематографисты, которые номинированы на «Оскар» в 2026 году.
Среди них были Леонардо ДиКаприо, Тимоти Шаламе, Кейт Хадсон, Эмма Стоун, Эль Фаннинг, Джейкоб Элорди, Итан Хоук, Роуз Бирн, Стивен Спилберг, Пол Томас Андерсон и другие. Всего на обеде присутствовали 230 деятелей кино.
Хадсон для светского выхода выбрала красное шелковое платье длины миди, которое сочетала с черным кожаным ремнем на талии, черными длинными перчатками и черно-белыми туфлями на каблуках и с острыми мысками. Актриса номинирована в категории «Лучшая женская роль» за фильм «Мелодия их мечты».
Конкуренции в этой номинации ей составит Эмма Стоун. Она претендует на звание лучшей актрисы за участие в фильме «Бугония». На обеде актриса появилась в черном комбинезоне с мини-шортами и экстремально глубоким декольте.
А вот Леонардо ДиКаприо поборется за звание лучшего актера. Члены Американской академии кинематографических искусств и наук оценили его работу в фильме «Битва за битвой». Один из конкурентов звезды — 30-летний Тимоти Шаламе, сыгравший главную роль в картине «Марти Великолепный».
Напомним, 98-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 15 марта 2026 года. С полным списком номинантов можно ознакомиться по ссылке.