ДиКаприо, Шаламе, Элорди: звезды на обеде для номинантов премии «Оскар 2026»

Голливудские звезды, номинированные на «Оскар 2026», посетили праздничный обед перед предстоящей церемонией
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприоИсточник: Legion-Media

В отеле The Beverly Hilton в Беверли-Хиллз состоялся традиционный обед для номинантов на премию «Оскар 2026». Мероприятие посетили голливудские звезды и другие кинематографисты, которые номинированы на «Оскар» в 2026 году.

Эль Фаннинг
Эль ФаннингИсточник: Legion-Media
Джейкоб Элорди
Джейкоб ЭлордиИсточник: Legion-Media
Кейт Хадсон
Кейт ХадсонИсточник: Legion-Media
Эмма Стоун
Эмма СтоунИсточник: Legion-Media
Итан Хоук
Итан ХоукИсточник: Legion-Media

Хадсон для светского выхода выбрала красное шелковое платье длины миди, которое сочетала с черным кожаным ремнем на талии, черными длинными перчатками и черно-белыми туфлями на каблуках и с острыми мысками. Актриса номинирована в категории «Лучшая женская роль» за фильм «Мелодия их мечты».

Конкуренции в этой номинации ей составит Эмма Стоун. Она претендует на звание лучшей актрисы за участие в фильме «Бугония». На обеде актриса появилась в черном комбинезоне с мини-шортами и экстремально глубоким декольте.

Тимоти Шаламе
Тимоти ШаламеИсточник: Legion-Media
Роуз Бирн
Роуз БирнИсточник: Legion-Media
Стивен Спилберг
Стивен СпилбергИсточник: Legion-Media

А вот Леонардо ДиКаприо поборется за звание лучшего актера. Члены Американской академии кинематографических искусств и наук оценили его работу в фильме «Битва за битвой». Один из конкурентов звезды — 30-летний Тимоти Шаламе, сыгравший главную роль в картине «Марти Великолепный».

Напомним, 98-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 15 марта 2026 года. С полным списком номинантов можно ознакомиться по ссылке.