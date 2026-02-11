Стало известно о новой экранизации культовой книги Стивена Кинга

Повесть «Мгла» вышла в сборнике рассказов Стивена Кинга Skeleton Crew. В 2007 году по ней снял фильм культовый режиссер Фрэнк Дарабонт, который также экранизировал «Побег из Шоушенка» и «Зеленую милю». В 2017 году по мотивам произведения также вышел сериал, который не снискал большого успеха и был закрыт после первого сезона.