Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о новой экранизации культовой книги Стивена Кинга

Режиссер Майк Флэнаган снимет новую версию фильма «Мгла» по книге Стивена Кинга
Стивен Кинг
Стивен КингИсточник: Rex / Fotodom.ru

Режиссер Майк Флэнаган решил снять экранизацию известного произведения американского писателя Стивена Кинга. Об этом сообщает издание Deadline.

Постановщик, который ранее уже работал с романами и новеллами Кинга, займется съемками своей версии фильма «Мгла». Также Флэнаган выступит сценаристом картины. Сюжет повествует о небольшом городке в штате Мэн, который окутывает загадочный густой туман. Из него появляются чудовища, из-за чего группа выживших вынуждена прятаться в местном продуктовом магазине.

Повесть «Мгла» вышла в сборнике рассказов Стивена Кинга Skeleton Crew. В 2007 году по ней снял фильм культовый режиссер Фрэнк Дарабонт, который также экранизировал «Побег из Шоушенка» и «Зеленую милю». В 2017 году по мотивам произведения также вышел сериал, который не снискал большого успеха и был закрыт после первого сезона.

Флэнаган снял ленты по другим книгам писателя — «Игра Джеральда», сиквел «Сияния» под названием «Доктор Сон», «Жизнь Чака». Сейчас режиссер адаптирует в качестве сериала роман «Кэрри».

Ранее стало известно, что издательство «АСТ» отозвало тираж книги «Оно» Кинга из-за жалобы покупателя.