Режиссер «Первого отдела» назвал самую нелепую причину пересъемки

Режиссер «Первого отдела» Бриус переснимал сцену с уличными хулиганами
Кадр из сериала «Первый отдел» (5 сезон)
Кадр из сериала «Первый отдел» (5 сезон)

Режиссер Максим Бриус признался «Газете.Ru», что переснимал только одну сцену за год работы над пятым сезоном.

Сценой «Первого отдела», которую пришлось переснимать по нелепой причине, стала та, в которой дети, уличные хулиганы, устроили драку. В итоге по сюжету наряд ППС приехал разнимать молодых нарушителей порядка. Как оказалось, эпизод получился слишком «добрым».

«В тот день меня подменял другой режиссер, так как я свалился с температурой, и он снял прекрасную сцену. Мне она понравилась. Но, сложив и посмотрев весь материал вместе, продюсеры решили, что нужно ситуацию сделать жестче… Было жаль отснятого материала, но мы пересняли. Мне пришлось лично лезть в толпу дерущихся и кидать пивные банки в голову ППС-ников (для кадра) — вернее, артистов, их игравших. Дети стеснялись это делать, и пришлось включаться самому. Группа радовалась, глядя на режиссера, с яростью кидавшего банки в артистов», — поделился режиссер.

Бриус также рассказал о съемочной рутине на площадке. По словам кинематографиста, рабочий день в «Первом отделе» ничем не отличается от съемок других проектов похожего формата.

«Ранний подъем, сбор группы на площадке, обсуждение режиссером и оператором места съемок, установка света, подготовка актеров цехами. Если трюковые сцены — то каскадеры готовят площадку», — пояснил Бриус.