Актриса Пескова рассказала, как пятилетняя дочь дебютировала в кино

Но главный сюрприз ждал актрису уже на площадке. Вместо обычных для ребенка капризов и страха перед неизвестностью Настя проявила редкую самостоятельность. Пескова вспоминает, что дочь твердо заявила: на грим и костюм она пойдет сама, а маме предложила заниматься своими делами. Актриса призналась, что была поражена такой взрослой позицией.