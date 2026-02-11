Ричмонд
Актриса Пескова рассказала, как пятилетняя дочь дебютировала в кино

Актриса Анна Пескова призналась, что взяла пятилетнюю дочь на деловую встречу, где та случайно узнала о кастинге
Анна Пескова, фото: пресс-служба
Анна Пескова, фото: пресс-служба

Пятилетняя девочка, которая строит взрослую гримерку и сама принимает решения на съемочной площадке — это не сценарий фильма, а реальная история из жизни актрисы Анны Песковой. В эфире программы «Доброе утро» на Первом канале артистка, исполнившая одну из главных ролей в шпионской драме «Берлинская жара», рассказала, как ее дочь Настя неожиданно стала коллегой, передает 1tv.ru.

Все произошло спонтанно. Пескова взяла дочь с собой на деловую встречу, где присутствовал кастинг-директор проекта. Женщина обсуждала поиск юной актрисы для роли, и Настя, услышав разговор, заинтересовалась. Пробы прошли на удивление легко — девочка явно понравилась создателям фильма. Так Пескова вместе с пятилетней дочерью отправилась в Санкт-Петербург, где разворачивались основные съемки.

Но главный сюрприз ждал актрису уже на площадке. Вместо обычных для ребенка капризов и страха перед неизвестностью Настя проявила редкую самостоятельность. Пескова вспоминает, что дочь твердо заявила: на грим и костюм она пойдет сама, а маме предложила заниматься своими делами. Актриса призналась, что была поражена такой взрослой позицией.

Роль в «Берлинской жаре» стала для Насти актерским дебютом. И судя по тому, как уверенно пятилетняя девочка входила в образ, в этой семье подрастает не просто дочь знаменитости, а будущая звезда.

Ранее актер Гела Месхи признался, что во время летних съемок в центре Петербурга актеров в немецкой военной форме заставляли надевать черные мусорные пакеты, чтобы не шокировать туристов.