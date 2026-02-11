Звезда «А зори здесь тихие» опубликовала фото своего первенца

Актриса в 2015 году вышла замуж за танцовщика Максима Петрова, а через четыре года родила от него первенца. Звезда признавалась в интервью, что хотела назвать сына Андреем в честь врача, который проводил эпидуральную анестезию — настолько она была ему благодарна. Однако супругу знаменитости не понравился такой вариант, поскольку хореограф хотел дать ребенку оригинальное имя. По словам Кузнецовой, она долгое время стояла на своем, но в итоге пошла на компромисс.