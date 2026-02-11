Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «А зори здесь тихие» опубликовала фото своего первенца

Актриса Агния Кузнецова показала фото своего подросшего сына

Звезда ремейка «А зори здесь тихие» Агния Кузнецова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото своего первенца. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Андрону недавно исполнилось шесть лет. Артистка показала подписчикам, как вытянулся ее сын.

Агния Кузнецова показала сына / фото: соцсети
Агния Кузнецова показала сына / фото: соцсети

«Вырос», — подписала пост знаменитость.

Актриса в 2015 году вышла замуж за танцовщика Максима Петрова, а через четыре года родила от него первенца. Звезда признавалась в интервью, что хотела назвать сына Андреем в честь врача, который проводил эпидуральную анестезию — настолько она была ему благодарна. Однако супругу знаменитости не понравился такой вариант, поскольку хореограф хотел дать ребенку оригинальное имя. По словам Кузнецовой, она долгое время стояла на своем, но в итоге пошла на компромисс.

Ранее Агния Кузнецова отпраздновала с мужем день рождения сына после слухов о разводе.