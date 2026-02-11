Звезда сериала «Друзья» узнала о своей дислексии только в 20 лет — совершенно случайно, когда пришла на прием к окулисту за рецептом на очки. Врач попросил ее прочитать текст и ответить на вопросы по нему, но актриса справилась лишь с тремя из десяти. Диагностика показала, что при чтении ее глаза перескакивали на несколько слов вперед, а затем возвращались на два назад. До этого момента Дженнифер Энистон считала себя недостаточно умной и регулярно чувствовала себя неловко. Так что новость о дислексии стала настоящим откровением.