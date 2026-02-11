Дислексия — это особенность восприятия, при которой человеку трудно овладеть навыками чтения и письма при сохранении общего интеллекта. Ею страдают около 15-20% населения планеты. Она была у Альберта Эйнштейна, Пабло Пикассо, Стива Джобса и множества других гениев, изменивших мир. Однако для актеров это становится особенным вызовом, ведь их профессия напрямую связана с текстом. То, на что у обычного человека уходит полчаса, у дислексиков может занимать сутки. И все же многие звезды нашли способы преодоления этого препятствия.
Энтони Хопкинс
Лауреат двух премий «Оскар» сэр Энтони Хопкинс в школе считал себя «тупицей», так как не мог сосредоточиться на учебе. Единственным спасением стали рисование и игра на пианино — занятия, где не требовалось читать. А актерская игра оказалась способом доказать свою состоятельность.
Чтобы компенсировать особенности восприятия текста, сэр Энтони выработал уникальный метод подготовки: он прочитывает сценарий вслух до 250 раз! Это позволяет ему довести знание роли до автоматизма. После чего на съемочной площадке Хопкинс чувствует себя максимально уверенно и раскрепощенно. Так, например, в «Амистаде» он произнес речь на семь страниц с первого дубля. Если бы не этот радикальный метод, не факт, что мы бы увидели его шедевральную работу в «Молчании ягнят», «Отце» и многих других картинах.
Кира Найтли
Британка Кира Найтли узнала о своей дислексии в шесть лет. Хотя долгое время это не было очевидным: обладая феноменальной памятью, она заучивала книги наизусть и «читала» их по памяти. Когда девочке поставили диагноз, родители использовали ее страсть к актерству как стимул. Они пообещали нанять Кире агента, если она научится читать. Интересно, что в качестве учебника будущая актриса одно время использовала сценарий Эммы Томпсон к ленте «Разум и чувства». Знаменитая актриса прислала Кире копию своего текста с ободряющей запиской: «Я тоже была дислексиком. Продолжай читать».
При этом даже достигнув вершины, Найтли признается, что буквы до сих пор «прыгают» у нее перед глазами. Поэтому для работы она иногда использует специальные цветные накладки на страницы, помогающие сфокусировать зрение. Впрочем это не помешало ей получить две номинации на «Оскар» за фильмы «Гордость и предубеждение» и «Игра в имитацию».
Дженнифер Энистон
Звезда сериала «Друзья» узнала о своей дислексии только в 20 лет — совершенно случайно, когда пришла на прием к окулисту за рецептом на очки. Врач попросил ее прочитать текст и ответить на вопросы по нему, но актриса справилась лишь с тремя из десяти. Диагностика показала, что при чтении ее глаза перескакивали на несколько слов вперед, а затем возвращались на два назад. До этого момента Дженнифер Энистон считала себя недостаточно умной и регулярно чувствовала себя неловко. Так что новость о дислексии стала настоящим откровением.
Хотя это принесло облегчение, полностью решить проблему не удалось — актриса до сих пор предпочитает получать информацию визуально или на слух. Тем не менее это не помешало ей построить блестящую карьеру и стать одной из лучших комедийных исполнительниц Голливуда.
Орландо Блум
Про дислексию Орландо Блум узнал в семь лет, одновременно с тем, что обладает высоким IQ. Это наконец объясняло постоянные трудности в школе. Мальчику однозначно повезло с мамой, ведь она всегда оказывала ему огромную поддержку. Она постоянно читала с ним вслух и весьма необычными способами мотивировала браться за это дело самому. Например, она обещала купить ему мотоцикл, если он прочитает 50 книг. До заветной цифры Орландо так и не дошел, но сам процесс повлиял очень позитивно.
Трудности приучили Блума работать значительно усерднее коллег. Обычно он перечитывает все по много раз, повторяет на ночь и еще раз все утром. Наибольшим вызовом для него стали съемки во «Властелине колец», где пришлось учить реплики на вымышленном языке. Он не мог опираться на написание слов, поэтому заучивал эльфийский как музыкальные фразы. По его словам, дислексия для него стала даром, который заставил по-настоящему вкладываться в профессию.
Том Круз
Конечно, дислексия не может помешать совершать опасные трюки, но вот в обучении она серьезно осложнила жизнь Тому Крузу. Самый рисковый актер современности узнал о своей особенности, причем в тяжелой форме, в семь лет. Он называл себя «функционально неграмотным» вплоть до окончания школы. Из-за неспособности усваивать информацию он сменил около 15 учебных заведений, постоянно скрывая свою непохожесть от сверстников. На заре карьеры он просил режиссеров и ассистентов зачитывать ему сценарии вслух, чтобы он мог заучить роль.
По словам Круза все изменилось, когда он в 1986-м открыл для себя методику обучения основателя саентологии Л. Рона Хаббарда. Он утверждает, что именно это позволило ему наконец научиться читать и эффективно усваивать любой материал. С учетом репутации саентологов, эти утверждения вызывают вопросы. Но даже если исполнитель роли Итана Ханта не до конца откровенен, ему ничего не мешает контролировать все детали на съемочной площадке проектов любой сложности. Мало того, он сумел получить лицензию пилота. Чтобы сдать экзамен он заучил сотни страниц, используя визуализацию.
Том Холланд
Нынешний Человек-паук Том Холланд тоже живет с дислексией, которую ему поставили в семь лет. После чего родители перевели его в частную школу, чтобы он учился в более комфортном для себя темпе. Молодой актер признается, что все еще делает орфографические ошибки в социальных сетях и тратит на изучение сценариев гораздо больше времени, чем другие. Том сознательно обсуждает эту тему в интервью, чтобы вдохновить детей в аналогичной ситуации не отказываться от своей мечты.
Недостаток навыков в работе с текстом Холланд компенсирует упорством и физической подготовкой. До кинокарьеры он был гимнастом и два года играл в мюзикле «Билли Эллиот», развив феноменальную координацию. А при подготовке к роли Питера Паркера он даже тайно посещал школу в Бронксе, чтобы отточить американский акцент.