Звезда «Брата 2» показала свою взрослую дочь

У звезды также есть сын от однокурсника Евгения Дятлова. Супруги развелись в 1996 году из-за измены артиста, в которой он признался жене. Позже Юргенс вышла замуж за коллегу Петра Журавлева, он и растил Егора как родного. Актриса признавалась, что первенец был очень привязан к отчиму и когда узнал об их расставании, то рыдал и уговаривал ее вернуться.