Звезда «Брата 2» показала свою взрослую дочь

Звезда «Брата 2» Дарья Юргенс показала свою взрослую дочь. Актриса поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами с фотосессии 22-летней Александры. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Девушка позировала в студии в красном платье, подчеркнувшем ее стройную фигуру.
Знаменитость родила дочь от каскадера Сергея Великанова. Артистка признавалась, что ее избранник всегда был очень скромным человеком, поэтому она первая проявила инициативу, ускорив развитие отношений, и не жалеет об этом.
У звезды также есть сын от однокурсника Евгения Дятлова. Супруги развелись в 1996 году из-за измены артиста, в которой он признался жене. Позже Юргенс вышла замуж за коллегу Петра Журавлева, он и растил Егора как родного. Актриса признавалась, что первенец был очень привязан к отчиму и когда узнал об их расставании, то рыдал и уговаривал ее вернуться.