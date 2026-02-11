59-летняя Рената Литвинова выложила фото в купальнике

Режиссер Рената Литвинова показала себя в купальнике. 59-летняя звезда позировала в бассейне в черном монокини, дополнив образ шляпой и очками, и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Знаменитость сейчас находится в Дубае.