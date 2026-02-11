Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Названа дата премьеры 5 сезона детектива «Первый отдел»

Пятый сезон сериала «Первый отдел» выйдет 16 февраля
Кадр из сериала «Первый отдел» (5 сезон)
Кадр из сериала «Первый отдел» (5 сезон)

Премьера пятого сезона детектива «Первый отдел» выйдет 16 февраля. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе НТВ.

В новых сериях следователь Брагин начнет расследовать одно из дел прошлых лет и столкнется с загадочным исчезновением. А Шибанову предстоит избавиться от призраков прошлого и начать решать проблемы в личной жизни. Вере Брагиной предстоит вернуть доверие семьи, после того как с нее сняли обвинения в тяжелом преступлении.

Съемки сериала прошли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Режиссеры проекта — Максим Бриус и Михаил Вассербаум. В ролях: Иван Колесников, Сергей Жарков, Елена Вожакина, Владимир Литвинов, Сергей Комаров, Александр Разбаш, Евгения Шахнович, Олег Андреев, Виталий Бисеров, Михаил Лучко, Марк Горонок.

Кадр из сериала «Первый отдел» (5 сезон)
Кадр из сериала «Первый отдел» (5 сезон)

«Химия дуэта Брагина-Шибанова — это, при всех многочисленных составляющих, прежде всего заслуга самих актёров — Ивана Колесникова и Сергея Жаркова. А ещё дуэт был правильно “зачат” продюсерами — они очень точно угадали эту пару… Один герой — мозг, второй — кулак. Один — семьянин, второй — холостяк. Один — аккуратист, второй — раздолбай. И перечислять можно дальше. Сработало правило: плюс и минус притягиваются», — заявил режиссер.