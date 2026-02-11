Названа дата премьеры 5 сезона детектива «Первый отдел»

«Химия дуэта Брагина-Шибанова — это, при всех многочисленных составляющих, прежде всего заслуга самих актёров — Ивана Колесникова и Сергея Жаркова. А ещё дуэт был правильно “зачат” продюсерами — они очень точно угадали эту пару… Один герой — мозг, второй — кулак. Один — семьянин, второй — холостяк. Один — аккуратист, второй — раздолбай. И перечислять можно дальше. Сработало правило: плюс и минус притягиваются», — заявил режиссер.